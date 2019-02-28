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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Бизнес ,  
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Абрамович учредил фонд развития современного кино

Миллиардер Роман Абрамович учредил фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм». Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК.

Фонд зарегистрирован по адресу Москва, улица Лесная, 9, где расположен бизнес-центр «Белые сады», принадлежащий фонду Абрамовича Millhouse. Исполнительным директором является Антон Малышев, который до октября прошлого года занимал аналогичную должность в Фонде кино. Отмечается, что Абрамович — единственный владелец «Кинопрайма».

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О том, что Абрамович запустит фонд поддержки развития российского кино, РБК писал еще в конце ноября. По словам источника в отрасли, общий бюджет поддержки фондом кинематографа в 2019 году может составить 1 млрд руб. Он пояснил, что продюсеры смогут претендовать на 20–50% производственного бюджета киноленты. При этом инвестировать фонд будет на стадии окончания съемок или постпродакшена. Инвестор не будет требовать вернуть деньги, но в случае коммерческого успеха ленты будет претендовать на часть прибыли, отмечал собеседник. По словам источников, задачи финансировать потенциально коммерчески успешные фильмы у фонда нет.

Теги: Роман Абрамович, кинематограф
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