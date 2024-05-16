Юристы рассказали, в чем сложность штрафовать за распитие по камерам
Опрошенные РБК юристы раскритиковали идею ввести автоматические штрафы за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах с помощью камер с искусственным интеллектом. По камерам невозможно установить, пил ли человек именно алкоголь, кроме того, инициатива может привести к нарушению прав и свобод человека, отмечают они.
15 мая «Известия» сообщили, что комиссия Госсовета рекомендовала Минцифры проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» (ЕБС). По мнения источника издания, теоретически с помощью ЕБС можно было бы оштрафовать любого зарегистрированного в системе гражданина, который попал на камеру в момент совершения правонарушения.
Управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов сказал РБК, что хотя большинство ИТ-специалистов отмечают высокую точность распознавания камерами, «для юристов использование таких технологий, особенно для целей привлечения к ответственности, вызывает опасения в области соблюдения прав и свобод человека гражданина, а также снижения стандартов доказывания». По его мнению, использование даже самых точных технологий для автоматического привлечения к ответственности «несет больше рисков, чем выгод».
Даже если камера позволит установить личность человека и объект, которые он держит, например, бутылку с алкоголем, она «явно не сможет определить химический состав содержимого бутылки и определить действительно ли лицо распивало именно алкоголь в запрещенном месте», отметил Надмитов.
Сейчас полицейским нужно составить протокол об административном правонарушении, где, в том числе будут сведения о свидетелях, объяснения человека (например, о том, что в таре находится не алкоголь, а перелитый лимонад) и другие сведения. Если же введут автоматические штрафы, «установится фактически неопровержимая презумпция того, что в таре из-под алкоголя всегда находиться алкоголь», предупредил юрист.
«Фактически принятие закона об автоматическом привлечении к административной ответственности за совершение «мелких» правонарушений приведет к угрозе правам и свободам человека, его праву на неприкосновенность частной жизни. Подобный закон снизит стандарты доказывания по таким категориям дел, фактически приведет к тому, что человек не сможет оспорить привлечение к ответственности в суде», — считает Надмитов.
К тому же, сказал юрист, принять подобный закон невозможно без принуждения всех граждан без исключения к сдаче биометрической информации (в России биометрия сдается добровольно).
Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин в разговоре с РБК также отметил, что по видеокамерам достаточно сложно установить, пили ли люди спиртные напитки, а не газированную воду или сок. «Тара, внешне похожая на тару для спиртных напитков, не может являться прямым доказательством того, что человек пьет именно алкоголь», — подчеркнул он, отметив, что достоверно установить факт употребления спиртных напитков можно благодаря соответствующему освидетельствованию.
Добрынин отметил, что действующее законодательство не предусматривает возможность применения ЕБС идентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц в целях оперативно-разыскной деятельности, обеспечения безопасности государства и охраны правопорядка.
Также, добавил юрист, непонятно, как будут идентифицировать правонарушителей распивающих спиртные напитки. Он привел в пример штрафы за нарушение ПДД: «Видеокамера фиксирует государственный номер автомобиля, по которому устанавливается собственник транспортного средства. Именно собственнику, а не фактическому правонарушителю, направляется постановление о привлечении к ответственности».
После выхода материала «Известий» в Центре биометрических технологий, который является оператором ЕБС, заявили, что по закону систему нельзя использовать для упрощения привлечения граждан к административной ответственности. Там напомнили, что биометрия, хранящаяся в системе, не используется в сервисах видеоаналитики или системах городского видеонаблюдения «Безопасный город». В Минцифры также сообщили, что использовать ЕБС для отслеживания нарушителей «невозможно» и «это запрещено законом».
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