Оператор системы биометрии отверг законность автоматических штрафов

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Единая биометрическая система не может использоваться для выявления нарушителей или «автоматического» наложения штрафов. Об этом заявил РБК представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы.

В ЦБТ заявили, что ЕБС по закону нельзя использовать для упрощения привлечения граждан к административной ответственности. Там напомнили, что биометрия, хранящаяся в системе, не используется в сервисах видеоаналитики или системах городского видеонаблюдения «Безопасный город».

«ЕБС не работает «в автоматическом режиме», не распознает и не идентифицирует пользователя, пока он самостоятельно не обратится в систему с запросом на предоставление сервиса», — заявили в ЦБТ.

В центре отметили, что граждане добровольно регистрируют данные в ЕБС, а для обработки этой информации требуется согласие.

Ранее «Известия» сообщили, что комиссия Госсовета рекомендовала Минцифры и профильным ведомствам проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» (ЕБС). По мнения источника издания в одной из госструктур, теоретически с помощью ЕБС можно было бы оштрафовать любого зарегистрированного в системе гражданина, который попал на камеру в момент совершения правонарушения. Среди таких нарушений — курение в неположенном месте или разбрасывание мусора.

Минцифры назвало информацию «Известий» недостоверной. Ведомство написало в своем телеграм-канале, что использовать ЕБС для отслеживания преступников «невозможно» и «это запрещено законом».

«В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается», — заявило ведомство. В министерстве подчеркнули, что ЕБС разработана «для повышения доступности сервисов» и никак не связана с городскими системами видеонаблюдения.