Оператор системы биометрии отверг законность автоматических штрафов
Единая биометрическая система не может использоваться для выявления нарушителей или «автоматического» наложения штрафов. Об этом заявил РБК представитель Центра биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором системы.
В ЦБТ заявили, что ЕБС по закону нельзя использовать для упрощения привлечения граждан к административной ответственности. Там напомнили, что биометрия, хранящаяся в системе, не используется в сервисах видеоаналитики или системах городского видеонаблюдения «Безопасный город».
«ЕБС не работает «в автоматическом режиме», не распознает и не идентифицирует пользователя, пока он самостоятельно не обратится в систему с запросом на предоставление сервиса», — заявили в ЦБТ.
В центре отметили, что граждане добровольно регистрируют данные в ЕБС, а для обработки этой информации требуется согласие.
Ранее «Известия» сообщили, что комиссия Госсовета рекомендовала Минцифры и профильным ведомствам проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы» (ЕБС). По мнения источника издания в одной из госструктур, теоретически с помощью ЕБС можно было бы оштрафовать любого зарегистрированного в системе гражданина, который попал на камеру в момент совершения правонарушения. Среди таких нарушений — курение в неположенном месте или разбрасывание мусора.
Минцифры назвало информацию «Известий» недостоверной. Ведомство написало в своем телеграм-канале, что использовать ЕБС для отслеживания преступников «невозможно» и «это запрещено законом».
«В Минцифры такой вопрос не прорабатывается и не обсуждается», — заявило ведомство. В министерстве подчеркнули, что ЕБС разработана «для повышения доступности сервисов» и никак не связана с городскими системами видеонаблюдения.
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