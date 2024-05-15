Власти задумались о штрафах за мелкие нарушения с помощью камер

Власти обсуждают введение автоматических штрафов за мелкие нарушения. Граждан могут начать штрафовать с помощью умных камер за переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как за нарушение ПДД

Комиссия Госсовета поручила Минцифры совместно с профильными ведомствами проработать вопрос «об установлении личности нарушителя по фото-, видеоматериалам при помощи Единой биометрической системы». Об этом говорится в перечне решений по итогам заседания комиссии по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика», пишут «Известия».

Единая биометрическая система была создана в 2018 году для сбора, хранения, обработки и использования биометрических персональных данных граждан при оказании государственных и коммерческих услуг. Оператором системы является АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ). Учредители ЦБТ — «Ростелеком», Минцифры и Банк России.

По мнению источника издания в одной из госструктур, штраф теоретически могут выписать любому зарегистрированному в ЕБС гражданину, нарушение которого зафиксировала камера видеонаблюдения. «Среди таких нарушений, например, переход улицы, курение и распитие алкоголя в неположенных местах, уличные потасовки, разведение костров и использование мангалов в неустановленных для этого локациях, создание стихийных свалок и многое другое», — полагает собеседник газеты. По его словам, современные технологии позволят штрафовать в полуавтоматическом режиме — так же, как за нарушение ПДД.

В пресс-службе Минцифры отметили, что Единая биометрическая система «не связана с городскими системами видеонаблюдения и по закону о биометрии № 572 не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности». Регистрация биометрических данных в ней — добровольная, добавили там.

Данные о количестве биометрических образцов, хранящихся в ЕБС, ежемесячно публикуются на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). По состоянию на март это около 73,5 млн записей.

Как пояснили в Центре биометрических технологий, количество образцов, хранящихся в системе, не тождественно количеству зарегистрированных в ней граждан. «У одного человека может быть несколько биометрических образцов, зарегистрированных в разных организациях и в дальнейшем импортированных в ЕБС», — объяснили там.

В ЦБТ отметили, что Единая биометрическая система не работает «в автоматическом режиме», не идентифицирует личность гражданина, пока он сам он не обратится с запросом.