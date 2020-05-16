Чичваркин сообщил, что полтора месяца назад «на ногах» переболел коронавирусом. Из симптомов заболевания он назвал слабость, сонливость, небольшую температуру и потерю обоняния на десять дней

Евгений Чичваркин (Фото: Наталья Ильина для РБК)

Российский бизнесмен, сооснователь и бывший владелец «Евросети» бизнесмен Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав результаты теста.

В комментариях Чичваркин рассказал о том, как протекала его болезнь. «Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через десять дней начало возвращаться», — написал он.

По словам Чичваркина, он переболел коронавирусом в легкой форме еще полтора месяца назад. «Перенес на ногах, бокс, велик, вино», — заявил он, добавив, что лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином». Дети бизнесмена, по его словам, не заразились.

Чичваркин с конца 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

По словам доктора биологических наук профессора Школы системной биологии GMU в США Анчи Барановой, продолжительный и устойчивый иммунитет формируется лишь у 7–8% переболевших коронавирусом, у которых появляются антитела против COVID-19. Если же интерфероны, вырабатываемые организмом в ответ на вирус, справились с инфекцией, антитела у пациентов могут не образоваться и иммунитета не появится, объяснила она.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, отметили, что еще нет доказательств того, что у переболевшего коронавирусом вырабатывается к нему иммунитет. У некоторых из выздоровевших уровень появившихся антител очень низкий, добавили в организации.