Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Чем заняться на самоизоляции: культурная онлайн-афиша Стиль, 14:03 В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции Общество, 14:02 СК провел обыски у загрузивших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка» Общество, 13:52 Как перевести деньги за границу РБК и Western Union, 13:45 Врач баскетбольного ЦСКА умер в возрасте 44 лет из-за осложнений COVID-19 Спорт, 13:36 «Роскосмос» заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны Технологии и медиа, 13:24 Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции Общество, 13:12 Евгений Чичваркин переболел коронавирусом Общество, 13:04 Тарасова заявила о готовности подписать петицию в поддержку Юрия Семина Спорт, 13:01 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 13:00 Разработчик вакцины от COVID-19 оценил сроки ее появления в России Общество, 12:48 Турция разрешила россиянам въезд для лечения Общество, 12:34 Полиция начала проверку после видео с уличными гонками в Москве Общество, 12:29 СМИ составили список игроков хоккейной сборной Канады всех времен Спорт, 12:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Евгений Чичваркин переболел коронавирусом

Чичваркин сообщил, что полтора месяца назад «на ногах» переболел коронавирусом. Из симптомов заболевания он назвал слабость, сонливость, небольшую температуру и потерю обоняния на десять дней
Евгений Чичваркин
Евгений Чичваркин (Фото: Наталья Ильина для РБК)

Российский бизнесмен, сооснователь и бывший владелец «Евросети» бизнесмен Евгений Чичваркин переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав результаты теста.

В комментариях Чичваркин рассказал о том, как протекала его болезнь. «Слабость, сонливость, небольшая температура. Я поверить не мог, что это тот самый [вирус]. Потом пропало обоняние, через десять дней начало возвращаться», — написал он.

По словам Чичваркина, он переболел коронавирусом в легкой форме еще полтора месяца назад. «Перенес на ногах, бокс, велик, вино», — заявил он, добавив, что лечился «витаминчиками и старым добрым пенициллином». Дети бизнесмена, по его словам, не заразились.

Чичваркин с конца 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.

Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19
Общество
Анна Попова <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -92px; top: 42.6px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

По словам доктора биологических наук профессора Школы системной биологии GMU в США Анчи Барановой, продолжительный и устойчивый иммунитет формируется лишь у 7–8% переболевших коронавирусом, у которых появляются антитела против COVID-19. Если же интерфероны, вырабатываемые организмом в ответ на вирус, справились с инфекцией, антитела у пациентов могут не образоваться и иммунитета не появится, объяснила она.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в свою очередь, отметили, что еще нет доказательств того, что у переболевшего коронавирусом вырабатывается к нему иммунитет. У некоторых из выздоровевших уровень появившихся антител очень низкий, добавили в организации.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: Евгений Чичваркин, коронавирус
Материалы по теме
Чичваркин предложил ввести новый налог для магазинов
Политика
Министр образования Фальков переболел коронавирусом
Общество
Глава Минздрава допустил введение паспортов иммунитета к коронавирусу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter