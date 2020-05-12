Биолог объяснила процесс формировании иммунитета против коронавируса

Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

По ее словам, у таких переболевших инфекцией образовались антитела против COVID-19. Помимо этого еще у 7-8% людей, которые переболели, была температура и кашель, но не сформировались антитела.

Баранова объяснила, что они избавились от заболевания с помощью интерферонов, которые вырабатываются в организме в ответ на вирус. Таким образом, интерфероны справились с инфекцией, поэтому у пациентов не образовались антитела и не сформировался иммунитет.

Материал дополняется.