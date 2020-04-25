ВОЗ выступила против введения «иммунных паспортов»

В организации заявили, что пока нет доказательств того, что переболевший COVID-19 человек иммунен к этому вирусу. Некоторые страны рассматривают возможность выдавать сертификаты о наличии антител как свидетельство иммунитета

На сегодняшний день не существует доказательств того, что у переболевшего COVID-19 человека вырабатывается иммунитет к повторному заражению, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Некоторые правительства полагают, что наличие антител, которые вырабатываются в организме человека после заражения коронавирусом, может служить основанием для выдачи ему так называемого иммунопаспорта, свидетельствующего о его устойчивости к инфекции, сообщили в ВОЗ. Такие паспорта могут давать переболевшему человеку право на перемещение или выход на работу.

«Сейчас нет доказательств того, что люди, излечившиеся от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного заражения», — предупредили в ВОЗ.

Большая часть исследований организации показывает, что люди, вылечившиеся от заражения, имеют антитела. Однако некоторые из них имеют очень низкий уровень таких антител.