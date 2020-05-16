Генерал ФСБ предложил защиту из-за жалобы депутатов о домашнем насилии

«Сильная Россия» готова «совершенно бесплатно предоставить организациям адвокатов из старшего офицерского состава, имеющих значительный опыт работы в правоохранительных органах, чтобы они спокойно продолжали заниматься своим благородным делом и не отвлекались на непрофильные вещи», а также готова «бесплатно консультировать наших законодателей по уголовно-процессуальным моментам, чтобы они более не позорились с подобными доносами на всю страну», — сказано в заявлении Михайлова.

В беседе с РБК Михайлов подчеркнул, что пострадавшие от домашнего насилия зачастую не видят смысла обращаться в правоохранительные органы после декриминализации побоев в семье в 2017 году. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы, которые теперь «мало того, что создали условия для невозможности принять какие-то меры в отношении домашнего насилия, и мало того, что опровергают очевидные вещи, так они еще и жалуются на то, что эти факты вскрываются», — указал бывший глава ЦОС ФСБ, связав позицию парламентариев с тем, что в 2021 году состоятся очередные выборы в Госдуму.

«Эти заявления направлены на самовыражение. Про них (депутатов) забыли, и надо как-то о себе напомнить. Я убежден, что в 2021 году ни один из этих обращенцев не должен попасть в Госдуму. Нам всем стоит очень серьезно подумать и посмотреть на инициативы этих ребят, которые начали активизироваться перед выборами, — убежден Михайлов. — Они сделали самое подлое дело, которое можно было сделать. Я все-таки служил и в Комитете госбезопасности, и в наркоконтроле, и в МВД, я понимаю какие-то вещи. Но я не понимаю, почему сегодня люди, которые сами создали условия для распространения домашнего насилия, еще и жалуются».

По его мнению, во время самоизоляции многие семьи оказались «в четырех стенах, в замкнутом пространстве», без возможности «выплеснуть свою энергию куда-то вовне»: «Естественно, наступает определенное напряжение, реакция возникает на минимальные раздражители». Но выхода из ситуации домашнего насилия зачастую нет: «Полиция оказалась в очень сложном положении. С одной стороны, они прекрасно понимают, что с этим явлением надо бороться. Но никакой статьи для него нет. На участковых сейчас без слез не взглянешь, потому что они пашут, как папа Карло, а тут еще и домашнее насилие. Сегодня все делается для того, чтобы не регистрировать эти заявления», — считает генерал в отставке.

Генерал Михайлов и «Сильная Россия» пока не обращались к Пушкиной с прямыми предложениями помощи, сообщила депутат. О позиции Михайлова она узнала от корреспондента РБК и назвала ее «профессиональной, убедительной и в высшей степени достойной».

По официальным данным МВД, в апреле этого года преступлений, связанных с бытовым насилием, стало меньше на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — средней тяжести и на 3,3% — легкого вреда здоровью», — сообщили в министерстве. Ранее там сочли нецелесообразным ужесточать ответственность за семейное насилие, переводя его обратно в категорию уголовных преступлений.

В апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, в то время как в марте их было около 6 тыс., говорила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Рост вспышек домашнего насилия на фоне самоизоляции увидели и в ООН. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в некоторых странах, по его словам, число обращений женщин в службы поддержки возросло вдвое.