МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство назвало эти изменения нецелесообразными. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

МВД отказалось ужесточать административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП «Побои», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. По ней классифицируется в том числе домашнее насилие. В качестве наказания по ней предусмотрены административный штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Вопрос об ужесточении ответственности уже прорабатывался с Минюстом, тогда предлагалось вместо штрафа назначать административный арест, напомнили в МВД. Однако эти изменения признали нецелесообразными, «поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», сообщили в министерстве.

В МВД также заявили, что перевод ответственности за побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения «позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».

Министерство не выявило роста правонарушений в семейно-бытовой сфере. Ведомство привело статистические данные, согласно которым в первом квартале 2020 года число преступлений семейной сфере сократилось на 13%. В апреле во время режима самоизоляции было совершено 7,7 тыс. подобных преступлений — по информации МВД, это на 23,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.