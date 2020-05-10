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Пандемия коронавируса ,  
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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство назвало эти изменения нецелесообразными. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

МВД отказалось ужесточать административное наказание по ст. 6.1.1 КоАП «Побои», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. По ней классифицируется в том числе домашнее насилие. В качестве наказания по ней предусмотрены административный штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от десяти до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

Вопрос об ужесточении ответственности уже прорабатывался с Минюстом, тогда предлагалось вместо штрафа назначать административный арест, напомнили в МВД. Однако эти изменения признали нецелесообразными, «поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», сообщили в министерстве.

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
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Оксана Пушкина

В МВД также заявили, что перевод ответственности за побои из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения «позволил высветить значительное число латентных деяний и положительно повлиял на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве».

Министерство не выявило роста правонарушений в семейно-бытовой сфере. Ведомство привело статистические данные, согласно которым в первом квартале 2020 года число преступлений семейной сфере сократилось на 13%. В апреле во время режима самоизоляции было совершено 7,7 тыс. подобных преступлений — по информации МВД, это на 23,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

В конце апреля авторы законопроекта по борьбе с домашним насилием Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Депутаты Госдумы сообщили, что после введения режима самоизоляции и ограничения перемещений граждан из-за пандемии коронавируса число жалоб на домашнее насилие выросло. Они попросили вице-премьера принять ряд мер, в том числе отменить ответственность для жертв насилия за нарушение карантина и других ограничений, увеличить число убежищ для них, обязать полицейских немедленно реагировать на сообщения о случаях насилия в семье.

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати проработать обращение депутатов и, если это окажется нужным, внести соответствующие предложения в правительство.

На рост числа случаев домашнего насилия на фоне эпидемии обратила внимание и омбудсмен Татьяна Москалькова. Так, по данным НКО, с 10 апреля количество подобных случаев выросло в 2,5 раза. По ее словам, в апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, в то время как в марте их было около 6 тыс. Москалькова считает, что у жертв домашнего насилия в период самоизоляции должна быть возможность свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел.
 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: МВД, побои, домашнее насилие
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