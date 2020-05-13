Депутаты пожаловались генпрокурору на данные о росте домашнего насилия

Виталий Милонов и еще три депутата Госдумы уверены, что данные правозащитников о росте домашнего насилия в период самоизоляции «способны опорочить институт семьи и брака». Оксана Пушкина назвала авторов обращения мракобесами

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Земцов, Инга Юмашева, Владимир Крупенников и Виталий Милонов попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить информацию о том, что в России после введения режима самоизоляции выросло число случаев домашнего насилия. Об этом сообщает телеканал «Царьград», который опубликовал копию письма депутатов.

Милонов и его коллеги сравнили с официальной статистикой приведенные в статье РБК данные из обращения авторов законопроекта по борьбе с домашним насилием к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Также представляющие «Единую Россию» парламентарии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова просили Голикову принять срочные меры из-за роста числа жалоб жертв домашнего насилия. Они отмечали, что в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, число обращений в московский кризисный центр «Китеж» — на 15%, в красноярский — на 19%. Вице-премьер Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати изучить эту информацию и проработать введение предложенных авторами обращения мер.

По мнению Милонова и других подписантов обращения к Краснову, данные о росте числа обращений с жалобами на домашнее насилии официально не подтверждены и «полностью опровергаются официальной информацией МВД». Они ссылаются на статистические данные министерства, согласно которым в первом квартале 2020 года число преступлений в семейной сфере сократилось на 13%.