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Депутаты пожаловались генпрокурору на данные о росте домашнего насилия

Виталий Милонов и еще три депутата Госдумы уверены, что данные правозащитников о росте домашнего насилия в период самоизоляции «способны опорочить институт семьи и брака». Оксана Пушкина назвала авторов обращения мракобесами
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Земцов, Инга Юмашева, Владимир Крупенников и Виталий Милонов попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить информацию о том, что в России после введения режима самоизоляции выросло число случаев домашнего насилия. Об этом сообщает телеканал «Царьград», который опубликовал копию письма депутатов.

Милонов и его коллеги сравнили с официальной статистикой приведенные в статье РБК данные из обращения авторов законопроекта по борьбе с домашним насилием к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Также представляющие «Единую Россию» парламентарии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова просили Голикову принять срочные меры из-за роста числа жалоб жертв домашнего насилия. Они отмечали, что в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, число обращений в московский кризисный центр «Китеж» — на 15%, в красноярский — на 19%. Вице-премьер Голикова поручила МВД, Минздраву, Минтруду, Минюсту, Минкомсвязи и Роспечати изучить эту информацию и проработать введение предложенных авторами обращения мер.

По мнению Милонова и других подписантов обращения к Краснову, данные о росте числа обращений с жалобами на домашнее насилии официально не подтверждены и «полностью опровергаются официальной информацией МВД». Они ссылаются на статистические данные министерства, согласно которым в первом квартале 2020 года число преступлений в семейной сфере сократилось на 13%.

Голикова поручила МВД разобраться с домашним насилием на изоляции
Общество
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутаты считают, что распространение несовпадающих с официальной статистикой данных о росте домашнего насилия подпадает под статью КОАП «Злоупотребление свободой массовой информации». Они попросили Краснова оценить статистическую информацию о динамике внутрисемейных насильственных преступлений и «ее вольную интерпретацию СМИ», а также проверить законность распространения сведений, способных «сформировать недостоверную картину, порочащую институт семьи и брака».

«Следуя логике «доносчиков» (иначе я их не воспринимаю) генеральному прокурору стоит проверить и уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, и всех нас — соавторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, а также тех, кто работает с жертвами домашнего насилия, и видит, насколько усугубилась проблема в апреле и мае. Все мы, вместе с пострадавшими женщинами, детьми и стариками, по их мнению, просто пытаемся «опорочить институт брака и семьи», — прокомментировала обращение однопартийцев к генпрокурору депутат Оксана Пушкина, назвав их «мракобесами».

На рост числа жалоб по поводу домашнего насилия на фоне эпидемии коронавируса обратили внимание не только авторы законопроекта по борьбе с ним. Об этом говорила и омбудсмен Татьяна Москалькова. Она привела данные НКО, согласно которым с 10 апреля количество подобных случаев выросло в 2,5 раза. В апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, в то время как в марте их было около 6 тыс., также рассказывала Москалькова. В связи с этим обмудсмен предложила дать возможность жертвам свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел в период самоизоляции. О росте вспышек домашнего насилия на фоне самоизоляции говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В некоторых странах, по его словам, число обращений женщин в службы поддержки возросло вдвое.
Статистика МВД по домашнему насилию несовершенна, отметила Пушкина в разговоре с РБК. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым настаивает на пересмотре методики сбора данных, напомнила она.

Комиссия рекомендовала МВД рассмотреть вопрос об изменении ведомственного приказа «Об утверждении форм статистической отчетности «Профилактика», в том числе за счет учета статистических данных о состоянии преступности в сфере семейно-бытовых отношений и результатах деятельности полиции по их профилактике.

Авторы: Наталия Анисимова, Кирилл Сироткин
Теги: домашнее насилие, Генпрокуратура, самоизоляция, Оксана Пушкина ..., Виталий Милонов, Единая Россия, Игорь Краснов
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