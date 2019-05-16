ЦБ увидел в потребительских кредитах ловушку для населения и банков

Заместитель главы Банка России заявил о необходимости сдерживать темпы роста потребительского кредитования, поскольку в будущем этот процесс может привести к негативным последствиям

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Выступая в комитете Госдумы по финансовому рынку, замглавы ЦБ Дмитрий Тулин предупредил, что рост потребительского кредитования в будущем может оказаться ловушкой и для населения, и для банков. По его словам, чтобы избежать этого, регулятор принимает меры по сдерживанию темпов роста объема выдаваемых кредитов, сообщает агентство ТАСС.

«Мы меры ввели. Пока это не привело к видимому падению годовых темпов роста, хотя месячные и квартальные показатели снижаются. Мы будем внимательно за этим следить», — пообещал Тулин.

Представитель ЦБ также заверил собравшихся, что три четверти пути по оздоровлению банковского сектора уже пройдено. «Таких крупных масштабных печальных событий, как в 2017 году, мы больше не ожидаем», — сказал он.

В конце марта в Банке России заявили, что уровень долговой нагрузки жителей страны приблизился к историческому максимуму 2014 года. В 2018 году долги россиян перед банками выросли на 22,4%, до 14,9 трлн руб. При этом директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что в значительной степени это обусловлено ростом необеспеченного потребительского кредитования.

Беспокойство ЦБ вызывает то, что рост задолженности происходит на фоне снижения денежных доходов россиян, направленных ими на сбережения. Этот показатель в прошлом году стал минимальным за последние десять лет.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), больше всего на обслуживание кредитов тратят сотрудники служб охраны (32,7% дохода), работники сферы транспорта и логистики (28,4%), а также педагоги (28%).