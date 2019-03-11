В ЦБ заявили об обеспокоенности ростом долговой нагрузки россиян

Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки населения, заявила, выступая на форуме в рамках Недели российского бизнеса, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

«Сфера, которая больше всего нас волнует, — это, конечно же, потребительское кредитование... Что мы пока там видим? Существенно снизились процентные ставки, но в последнее время начала расти вновь долговая нагрузка. Сейчас потребительское кредитование немножко замедляется, но, тем не менее, долговая нагрузка продолжает расти», — сказала Юдаева (цитата по «РИА Новости»).

Первый зампред ЦБ отметила, что в 2019 году регулятор намерен ввести новый инструмент регулирования, а именно коэффициент долговой нагрузки.

По статистике ЦБ, за 2018 год долги россиян перед банками возросли на 22,4% (максимальный рост с докризисного 2013 года), до 14,9 трлн руб. В свою очередь Росстат сообщил, что доля денежных доходов россиян, направленных ими на сбережения, оказалась минимальной за последние десять лет.