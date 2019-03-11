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Delta Air Lines $70 (+38,12%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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Финансы ,  
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В ЦБ заявили об обеспокоенности ростом долговой нагрузки россиян

Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки населения, заявила, выступая на форуме в рамках Недели российского бизнеса, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

«Сфера, которая больше всего нас волнует, — это, конечно же, потребительское кредитование... Что мы пока там видим? Существенно снизились процентные ставки, но в последнее время начала расти вновь долговая нагрузка. Сейчас потребительское кредитование немножко замедляется, но, тем не менее, долговая нагрузка продолжает расти», — сказала Юдаева (цитата по «РИА Новости»).

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Первый зампред ЦБ отметила, что в 2019 году регулятор намерен ввести новый инструмент регулирования, а именно коэффициент долговой нагрузки.

По статистике ЦБ, за 2018 год долги россиян перед банками возросли на 22,4% (максимальный рост с докризисного 2013 года), до 14,9 трлн руб. В свою очередь Росстат сообщил, что доля денежных доходов россиян, направленных ими на сбережения, оказалась минимальной за последние десять лет. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), больше всего на обслуживание кредитов тратят сотрудники служб охраны (32,7% дохода), работники сферы транспорта и логистики (28,4%), а также педагоги (28%).

Теги: Ксения Юдаева, ЦБ
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