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Дума решила ограничить ипотечные каникулы кредитами до 15 млн руб.
Депутаты поддержали распространение ипотечных каникул на граждан, уже взявших ипотечные кредиты, но ограничили максимальный размер таких займов суммой 15 млн руб. Изменить предел в зависимости от региона сможет правительство
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтении с учетом новых поправок. В обновленном документе законодатели распространили действие полугодового льготного периода, в течение которого можно будет получить освобождение от выплат по ипотеке, на уже заключенные договоры. Одновременно в поправках появились новые ограничения для желающих оформить отсрочку.

Законопроект должен был пройти второе чтение еще в конце марта в той версии, которая предполагала введение каникул только для новых договоров. Затем его рассмотрение отложили, а президент Владимир Путин заявил, что, хотя закон обратной силы не имеет, люди, конечно, восприняли это так, что ипотечные каникулы будут распространяться на все, в том числе на выданные ранее кредиты. «Поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде», — обратился он к правительству.

Воспользоваться каникулами можно будет только один раз, а их длительность составит полгода. На этот период заемщик сможет приостановить платежи либо уменьшить их размер. Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в течение пяти дней с момента получения заявления. Платежи, которые не были уплачены из-за каникул, перенесутся на конец срока кредитного договора.

В опубликованном на сайте Госдумы документе описываются следующие условия получения ипотечных каникул:

  • размер кредита не превышает 15 млн руб. Это правило действует до того момента, как правительство установит новую планку, которая может меняться в зависимости от региона​;
  • заемщик обладает единственным жильем и находится в трудной ситуации;
  • заемщик ранее не пользовался ипотечными каникулами.

Под трудной жизненной ситуацией депутаты предлагают понимать потерю работу, признание инвалидности (I или II группы) или временной нетрудоспособности (сроком более двух месяцев), снижение среднемесячного дохода на 30%, при условии что платежи по кредиту превысят 50% от дохода. Еще одним поводом для отсрочки платежей станет появление на иждивении лиц, признанных инвалидами I или II групп с одновременным снижением среднемесячного дохода более чем на 20% при превышении порога выплат в 40% от дохода.

​Более 99% ипотечных кредитов в России оформлено в пределах 15 млн руб., сообщили РБК в аналитическом центре "Дом.РФ" (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования). «Поэтому такое ограничение не повлияет на возможность воспользоваться ипотечными каникулами. Средний размер кредита в России — 2,2 млн руб., в Москве он не превышает 4–5 млн руб.», — пояснили в госкомпании.

В России растет количество выданных ипотечных кредитов: в 2018 году банки выдали 1,47 млн обеспеченных кредитов, 1,087 млн — в 2017-м и 856 тыс. — в 2016 году, сообщал «Дом.РФ». На 1 марта ипотечные долги россиян составили 6,6 трлн руб. (рост более чем на 200 млрд руб. с начала года), просроченная задолженность выросла до 63 млрд руб. против 61,3 млрд руб.

Проблема с невозможностью выплат по ипотеке имеет особую социальную значимость, отмечает Банк России. В 2018 году регулятору поступило 10,2 тыс. обращений от ипотечников, которые не могли исполнить принятые на себя обязательства. Это больше половины от всех обращений по вопросам ипотеки.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Ипотека
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