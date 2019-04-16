Дума решила ограничить ипотечные каникулы кредитами до 15 млн руб.

Депутаты поддержали распространение ипотечных каникул на граждан, уже взявших ипотечные кредиты, но ограничили максимальный размер таких займов суммой 15 млн руб. Изменить предел в зависимости от региона сможет правительство

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах во втором чтении с учетом новых поправок. В обновленном документе законодатели распространили действие полугодового льготного периода, в течение которого можно будет получить освобождение от выплат по ипотеке, на уже заключенные договоры. Одновременно в поправках появились новые ограничения для желающих оформить отсрочку.

Законопроект должен был пройти второе чтение еще в конце марта в той версии, которая предполагала введение каникул только для новых договоров. Затем его рассмотрение отложили, а президент Владимир Путин заявил, что, хотя закон обратной силы не имеет, люди, конечно, восприняли это так, что ипотечные каникулы будут распространяться на все, в том числе на выданные ранее кредиты. «Поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде», — обратился он к правительству.

Воспользоваться каникулами можно будет только один раз, а их длительность составит полгода. На этот период заемщик сможет приостановить платежи либо уменьшить их размер. Кредитор должен будет рассмотреть требование заемщика в течение пяти дней с момента получения заявления. Платежи, которые не были уплачены из-за каникул, перенесутся на конец срока кредитного договора.

В опубликованном на сайте Госдумы документе описываются следующие условия получения ипотечных каникул: