Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Уровень долговой нагрузки граждан приблизился к историческому пику 2014 года, заявили в ЦБ. Регулятор обеспокоен этим показателем, так как он обусловлен ростом необеспеченного потребкредитования на фоне падения доходов населения

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Совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) сейчас составляет 9,9%, рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова, выступая на банковской конференции ассоциации банков «Россия», передает корреспондент РБК.

Это значение близко к историческому максимуму, установленному в 2014 году, — тогда он составлял 10,4%.

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой. Она отметила, что быстрый рост долговой нагрузки в этой части наблюдался в течение последнего года.

Вместе с тем, по словам Даниловой, долговая нагрузка населения по ипотеке находится на низком уровне и растет достаточно медленно. «Это связано с тем, что ипотека — это долгосрочные кредиты, для которых характерны более низкие процентные ставки, это более комфортный вид кредитования для заемщиков», — пояснила она.