Эксперты назвали самые закредитованные профессии в России

Самую большую часть заработанного — более 30% в месяц — тратят на обслуживание банковских кредитов сотрудники российских охранных предприятий, выяснили эксперты Национального бюро кредитных историй

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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало долговую нагрузку на россиян по отраслям. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Самыми закредитованными оказались сотрудники служб охраны, работники сферы транспорта и логистики, а также те, кто занят в сфере образования, следует из данных НБКИ.

Так, сотрудники служб охраны в среднем тратят на обслуживание кредитов 32,7% своего дохода, работники сферы транспорта и логистики — 28,4%. Педагоги отдают на эту цель 28% своего ежемесячного дохода. Немного отстают от лидеров работники общепита (27,1%).

Юристы и сотрудники туристических компаний тратят на обслуживание долгов перед банками 26,2 и 25,01% своих бюджетов соответственно, работники масс-медиа — 24,6%.

Сотрудники страховых компаний и банковских структур тратят на обслуживание кредитов 19,77% дохода, финансисты и бухгалтеры чуть больше — 21,89%.

Меньше всего тратят работники компаний из сферы информационных технологий (12,9%), телекоммуникации и связи (15,1%), а также маркетологи и пиарщики (18,3%).

Объем затрачиваемых на обслуживание кредитов средств зависит и от уровня сотрудников. Больше всего (почти 30% дохода) на эти цели тратит административно-хозяйственный персонал, меньше всего (чуть более 14%) — топ-менеджеры.

Среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) российских заемщиков за год снизилось на 1,12 процентного пункта (п.п.), сообщало НБКИ. По данным на 1 октября текущая долговая нагрузка российских заемщиков составила 23,55% (годом ранее — 24,67%).

«В целом у представителей самых бедных слоев населения долговая нагрузка остается наиболее высокой среди всех категорий граждан. Иными словами, им труднее всего обслуживать свои кредитные обязательства», — приводятся в сообщении слова гендиректора Национального бюро кредитных историй Александра Викулина.

Согласно классификации НБКИ, самые бедные слои населения имеют доход до 20 тыс. руб. в месяц.