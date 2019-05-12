«Первый канал» ответил на сообщения о засекречивании проверки «Голоса»

«Первый канал» отреагировал на информацию о том, что бизнесмен Ян Абрамов обращался в голландскую компанию Talpa Media, которая владеет франшизой телевизионных конкурсов The Voice («Голос»), с просьбой засекретить результаты расследования голосования в финале на шоу «Голос.Дети». Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала.

«Мы ничего не можем сказать об этом, поскольку не владеем информацией. Мы продолжаем консультации с Talpa и держим их в курсе хода проверки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе выразили уверенность в том, что все стороны вопроса заинтересованы в честности и прозрачности шоу «Голос».

26 апреля в эфире «Первого канала» был показан финал конкурса «Голос. Дети», в котором победу одержала Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, внучка бывшего топ-менеджера ЛУКОЙЛа Ралифа Сафина. Ее поддержали 56,5% участников голосования.