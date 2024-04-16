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Военная операция на Украине ,  
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На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России

На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России
Сюжет
Военная операция на Украине
Тверской суд зарегистрировал протокол на блогера Ивлееву за дискредитацию ВС России. Ей грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России (ст. 20.3.3, Ч. 1 КоАП), следует из картотеки дела.

РБК обратился за комментарием к PR-менеджеру Ивлеевой.

В пресс-службе Тверского суда подтвердили РБК поступление материала в отношении Ивлеевой, рассмотрение назначено на 25 апреля.

Детали в суде не уточнили. Блогеру грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Суд принял иск к МТС на $1 млрд из-за вечеринки Ивлеевой
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

По данным телеграм-канала SHOT, протокол о дискредитации составили из-за «перепубликованных» постов Ивлеевой от 24 февраля и 1 марта 2022 года в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), в которых блогер высказывалась против проведения военной операции. SHOT пишет, что после «голой вечеринки» в конце 2023 года Ивлеева скрыла записи, но через несколько дней вернула в ленту.

В конце декабря источник РБК сообщал, что налоговые органы провели проверки в отношении Ивлеевой. По его словам, аффилированные с блогером юрлица, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения.

В середине февраля суд отказал в удовлетворении требований Александра Трещева к МТС о взыскании 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда из-за организованной телеведущей Ивлеевой вечеринки. 17 января еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд руб. поступил во Всеволожский суд Ленобласти от жительницы Златоуста. Таганский суд отклонял и коллективный иск на такую же сумму.

«Почти голая» вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» («международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) на некоторых фотографиях и видеозаписях с мероприятия.

После скандала МТС исключил Ивлееву из числа своих амбассадоров, а рекламу с ней сняли с эфира. Телеграм-канал «Новости кинопроизводства» сообщал, что проекты с участием Ивлеевой, которые были в производстве в 2023 году, могут остаться на полках на какое-то время. Среди них — два сериала «Министерство всего хорошего» и «Уголек», а также фильм «Мальвина».

Помимо Ивлеевой в вечеринке участвовали другие звезды российского шоу-бизнеса: среди них Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). После критики многие их них записывали видео с извинениями.

В конце декабря стало известно, что участников вечеринки заменили в новогодних премьерах, также лишили эфиров и рекламных контрактов, некоторыми из них заинтересовалась налоговая.

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Настя Ивлеева Тверской суд Москвы дискредитация армии
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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