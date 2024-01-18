Таганский суд отклонил еще один иск к Ивлеевой на ₽1 млрд из-за голой вечеринки

Второй суд не принял иск к Ивлеевой на ₽1 млрд из-за «голой вечеринки»

Анастасия Ивлеева (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Таганский суд Москвы отклонил коллективный иск к блогеру Насте Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда из-за «голой вечеринки», сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Иск подал продюсер Александр Иншаков, к нему присоединились еще 22 человека. Ответчиком по делу также проходит ПАО «Мобильные телесистемы» — компания МТС, с нее требуют $1 млрд.

«18 января 2024 Таганский районный суд города Москвы отказал в принятии искового заявления Иншакова А.И», — говорится в публикации. Причиной отказа стало то, что иск подан гражданином, не обладающим правом выступать в защиту других лиц.

В начале января 2024 года иск Иншакова к Ивлеевой не принял Хамовнический суд Москвы, поскольку ответчик проживает «на территории иного субъекта».

Накануне, 17 января 2024 года, еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд руб. поступил во Всеволожский суд Ленобласти. Его подала жительница Златоуста, которой действия участников «голой вечеринки» причинили «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».

В ночь на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой Almost Naked («Почти голый»). Снимки участников, полуобнаженных или в прозрачных костюмах, попали в интернет и вызвали скандал, а Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).