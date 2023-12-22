Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» на голой вечеринке Ивлеевой

РКН начал удалять из интернета снимки с «голой вечеринки» Ивлеевой, сообщили в Думе. Блогер указала, что участники были просто в красивых полуобнаженных нарядах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» на некоторых фотографиях и видеозаписях с вечеринки Almost Naked, организованной блогером Настей Ивлеевой. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости. Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела за пропаганду ЛГБТ», — написал депутат.

РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Вечеринка Almost Naked («Почти голые») прошла в московском клубе «Мутабор». Ее посетили Ксения Собчак, Алена Водонаева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие знаменитости. Екатеринбургский рэпер Vacio (Николай Васильев) скопировал образ солиста Red Hot Chili Peppers Энтони Кидиса, надев на пенис носок Balenciaga.

Ивлеева не согласна с критикой вечеринки. «Пишут комментарии, что это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина. Хотя просто люди пришли красивые в красивых нарядах полуобнаженных», — рассказала она в голосовом сообщении в телеграм-канале (публикация удалена, но доступна в архиве). Блогер указала, что общественность восхищается полуобнаженными нарядами западных артистов, но когда то же самое сделали российские знаменитости, то получили негативную реакцию.

«Может быть, вам не нравится на это все смотреть, но, простите, куда и когда взрослым людям ходить с голой жопой — это их личное дело», — написала Собчак.

Рэпера Vacio затем оштрафовали на 200 тыс. и арестовали на две недели. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и ч. 3 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола).

Представитель артиста ранее сообщил, что в его внешнем виде нет ничего предосудительного и извинений не будет. «Я никак не поддерживаю ЛГБТ, не хотел вызвать никакой пропаганды, осуждаю сторонников ЛГБТ», — сказал позднее рэпер.