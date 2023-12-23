 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Кураев назвал «удивительной вещью» внесение в реестр иноагентов

Диакон Андрей Кураев назвал странным статус иноагента
Диакон отметил, что у него в блоге не было «ни перепостов иноагентов, ни каких-то высказываний на сугубо политические темы и тем более про военные действия». Кураев был лишен сана в России, в ноябре он уехал из страны в Прагу

Диакон Андрей Кураев, комментируя РБК решение Минюста внести его в список иноагентов, назвал его странным, так как у него в блоге не было «ни перепостов иноагентов, ни каких-то высказываний на сугубо политические темы и тем более про военные действия». Кураев был лишен сана в России, в ноябре он уехал из страны в Прагу.

Минюст заявил, что священнослужитель «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике властей, выступал против военных действий на Украине, а также «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

«Даже интервью, которые у меня брали различные масс-медиа, я в последнее время очень редко когда помещаю в своем же блоге. То есть получается, из формулировки Минюста следует, что моя вина в том, что я респондент, что я отвечал на опросы, которые мне адресовали. Вот это удивительная вещь», — сказал Кураев.

Он также отметил, что неясно, как оспаривать решение ведомства, так как оно «очень-очень вкусовое». «Насколько я помню, иноагентом можно просто быть, если ты просто, по мнению Минюста или суда, находишься под влиянием каких-то иностранных «чего-то», — указал диакон.

По словам Кураева, он находится под влиянием иностранной книги — Евангелия. «Естественно, что европейская культура оказывает на меня огромное влияние и я считаю себя ее частью. Вот от кого я должен отречься? От Шекспира, от Данте? От кого? От писателей XX века, от Ремарка?» —сказал диакон.

Протодиакон Кураев сообщил, что находится в Праге
Политика
Фото:diak_kuraev / Telegram

Корреспондент «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерия Ратникова в ответ на решение Минюста сказала: «Я, наверное, не хотела бы это комментировать подробнее, выскажусь в соцсетях. В целом, я думаю, всем все понятно». В телеграм-канале журналистка написала, что, хотя и уехала из России, никаким иноагентом она не является, и что ее мечта — вернуться, «когда все наладится».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

В пятницу Минюст, помимо Кураева и Ратниковой, внес в список иноагентов мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева, политолога Александра Рыклина, журналиста Александра Баунова, юриста, сооснователя организации «Роскомсвобода» (также признана иноагентом) Саркиса Дарбиняна, а также интернет-издание «Верстка», проект «Можем объяснить» и ООО «ВОБНИАР», учрежденное признанным иноагентом журналистом Маратом Никандровым (Никандров в декабре сам написал заявление в Минюст с просьбой признать его иностранным агентом).

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Елена Чернышова
Андрей Кураев иноагенты
Материалы по теме
Минюст внес в реестр иноагентов актера Анатолия Белого
Политика
Минюст признал иноагентами проект «Ковчег» и повторно телеканал «Дождь»
Политика
Михаила Ходорковского оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 101,29 (+0,78) Инвестиции, 22 дек, 17:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 91,94 (+0,23) Инвестиции, 22 дек, 17:05
В Бердянске украинский беспилотник разрушил жилой дом Политика, 01:22
Кураев назвал «удивительной вещью» внесение в реестр иноагентов Политика, 01:16
Представительница Албании выиграла конкурс «Мисс Земля» Общество, 01:07
Байден подписал оборонный бюджет США на рекордные $886 млрд Экономика, 01:01
Bloomberg узнал о закрытии проекта по идее Маска Бизнес, 00:33
В Киеве задержали главу управления Минобороны по делу о хищении Политика, 00:21
Эксперты назвали «самое забавное» в санкциях США против российской рыбы Бизнес, 00:19
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта Общество, 00:06
В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться Политика, 22 дек, 23:46
Девять детей из лагеря в Крыму попали в больницу с кишечной инфекцией Общество, 22 дек, 23:34
В Россию вернули трех детей с Украины Политика, 22 дек, 23:17
Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой Общество, 22 дек, 23:08
«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу Спорт, 22 дек, 22:57
Как искать поставщиков и выгодные цены на маркетплейсах. Исследование РБК и Industrial Market, 22 дек, 22:52