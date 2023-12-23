Кураев назвал «удивительной вещью» внесение в реестр иноагентов

Диакон отметил, что у него в блоге не было «ни перепостов иноагентов, ни каких-то высказываний на сугубо политические темы и тем более про военные действия». Кураев был лишен сана в России, в ноябре он уехал из страны в Прагу

Диакон Андрей Кураев, комментируя РБК решение Минюста внести его в список иноагентов, назвал его странным, так как у него в блоге не было «ни перепостов иноагентов, ни каких-то высказываний на сугубо политические темы и тем более про военные действия». Кураев был лишен сана в России, в ноябре он уехал из страны в Прагу.

Минюст заявил, что священнослужитель «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике властей, выступал против военных действий на Украине, а также «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

«Даже интервью, которые у меня брали различные масс-медиа, я в последнее время очень редко когда помещаю в своем же блоге. То есть получается, из формулировки Минюста следует, что моя вина в том, что я респондент, что я отвечал на опросы, которые мне адресовали. Вот это удивительная вещь», — сказал Кураев.

Он также отметил, что неясно, как оспаривать решение ведомства, так как оно «очень-очень вкусовое». «Насколько я помню, иноагентом можно просто быть, если ты просто, по мнению Минюста или суда, находишься под влиянием каких-то иностранных «чего-то», — указал диакон.

По словам Кураева, он находится под влиянием иностранной книги — Евангелия. «Естественно, что европейская культура оказывает на меня огромное влияние и я считаю себя ее частью. Вот от кого я должен отречься? От Шекспира, от Данте? От кого? От писателей XX века, от Ремарка?» —сказал диакон.

Корреспондент «Дождя» (признан иноагентом и нежелательной организацией) Валерия Ратникова в ответ на решение Минюста сказала: «Я, наверное, не хотела бы это комментировать подробнее, выскажусь в соцсетях. В целом, я думаю, всем все понятно». В телеграм-канале журналистка написала, что, хотя и уехала из России, никаким иноагентом она не является, и что ее мечта — вернуться, «когда все наладится».

В пятницу Минюст, помимо Кураева и Ратниковой, внес в список иноагентов мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева, политолога Александра Рыклина, журналиста Александра Баунова, юриста, сооснователя организации «Роскомсвобода» (также признана иноагентом) Саркиса Дарбиняна, а также интернет-издание «Верстка», проект «Можем объяснить» и ООО «ВОБНИАР», учрежденное признанным иноагентом журналистом Маратом Никандровым (Никандров в декабре сам написал заявление в Минюст с просьбой признать его иностранным агентом).