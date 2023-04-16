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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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В Иране вынесли приговоры военным по делу о сбитом ПВО украинском Boeing

В Иране вынесли приговоры причастным к уничтожению украинского Boeing ракетами ПВО военным
Украинский Boeing в январе 2020 года был сбит двумя ракетами иранской ПВО, погибли 176 человек. Суд вынес приговоры 10 военным. Оператор ПВО, выполнивший пуск ракет, получил 13 лет тюрьмы

В Иране вынесли приговор военным, отвечавшим за работу ПВО и по ошибке сбившим ракетами украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 неподалеку от Тегерана в 2020 году, сообщает местное агентство IRNA.

Самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, среди них были граждане Украины, Ирана, Канады и других стран.

Катастрофа произошла спустя несколько дней после ответных мер Тегерана в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела со стороны США близ Багдада. В ответ Иран нанес ракетные удары по базам с американскими военными на территории Ирака.

Десять обвиняемых получили от одного года до 13 лет лишения свободы. Как установил суд, получивший максимальное наказание оператор системы ПВО «Тор» без разрешения командного пункта определил гражданский самолет как вражеский и выпустил по нему две ракеты. Это было совершено ненамеренно ввиду ошибочного определения цели, указал суд. Оператор также должен будет выплатить компенсации семьям погибших.

Среди других приговоренных — тогдашние командующие ПВО ВКС Корпуса стражей исламской революции и Тегеранской зоной ПВО (по одному году тюрьмы), тогдашний командующий Тегеранским региональным центром управления операциями (полтора года), тогдашний командир 5-й Тегеранской базы ПВО и дежурный оперативного штаба Тегерана (по два года), ответственный за командный пункт «Тора» (три года) и сотрудники, ответственные за данный комплекс (от одного до трех лет).

В первое время после катастрофы Иран называл причиной крушения пожар двигателей. Украина на следующий день после падения самолета указала среди рассматриваемых версий то, что самолет был сбит ракетой «Тор». В итоге иранские власти признали, что Boeing сбили по ошибке. После катастрофы в Иране прошла антиправительственная акция.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Украина Boeing 737 ПВО авиакатастрофа
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