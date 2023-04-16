В Финляндии сообщили о двух рейсах с российским ядерным топливом

Вечером 15 апреля из аэропорта Хельсинки вылетели два самолета с российским ядерным топливом, передает Yle со ссылкой на главу агентства Финляндии по радиационной защите Петтери Тииппану.

Издание утверждает, что в субботу вечером ядерное топливо было «доставлено через Финляндию в Европу». По словам Тииппаны, подобные перевозки осуществляются через страну несколько раз в год.

Yle указывает, что после начала военной операции на Украине российское ядерное топливо уже перевозилось через Финляндию. Так, в октябре его перегружали с фур на два самолета в аэропорте Лаппеенранты (город, расположенный недалеко от границы с Россией). Еще один транзит должен был состояться прошлым летом, но по словам Тииппаны, «по тем или иным причинам был отменен».

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