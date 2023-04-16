Акунин анонсировал в мае выход новой книги из серии о Фандорине

Писатель опубликовал фото обложки книги, которая называется «Яма». В конце января Акунин говорил, что написал новый роман, в котором главным героем будет не сам сыщик Фандорин, а его друг и камердинер Масахиро Сибата

Писатель Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Писатель Борис Акунин, автор серии детективов «Приключения Эраста Фандорина», сообщил в телеграм-канале, что его новая книга выйдет в мае.

«Подготовка всех трех вариантов — бумажного, электронного и аудио — идет полным ходом. Как и «Алмазная колесница», роман начинается первой строчкой купринского произведения (угадайте какого). Жанр — «Гендерный саспенс», — написал он.

Писатель опубликовал фото обложки книги, которая называется «Яма».

В конце января Акунин рассказал, что написал новый роман, в котором главным героем будет не сам сыщик Фандорин, а его друг и камердинер Масахиро Сибата. По его словам, произведение было создано за полтора месяца, пока он ждал диагноза врача по поводу «долгой, нескончаемой простуды». «Все же роман был написан в экзотических обстоятельствах. Вдруг получилась дребедень? Но если решу, что не дребедень — ждите в этом году встречи со старыми героями», — говорил он.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, также публиковался под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин) — писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Одними из самых известных его произведений являются романы о приключениях Эраста Фандорина. Первым в серии детективов об аристократе XIX века, сыщике Фандорине является роман «Азазель», он вышел в 1998 году. После него Акунин выпустил более десяти книг о Фандорине, среди них — «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть Ахиллеса», «Инь и Ян», «Нефритовые четки», «Черный город», «Планета Вода» и др. В 2017 году писатель сообщил, что выпускает последнюю книгу о Фандорине под названием «Не прощаюсь». При этом в 2020 году Акунин опубликовал роман «Просто Маса» о приключениях Масахиро Сибаты после гибели Фандорина. По романам о Фандорине снимались сериалы и фильмы.

В конце февраля радиостанция «Коммерсантъ FM» сообщала, что некоторым библиотекам в Москве запретили выдавать и принимать книги писателей-иноагентов, а также тех, кто выступал с критикой военных действий на Украине. В частности, речь шла о признанных Минюстом иноагентами Дмитрии Быкове, Дмитрии Глуховском, Михаиле Зыгаре, Екатерине Шульман, а также о Леониде Парфенове, Людмиле Улицкой и Борисе Акунине, которые в списке иноагентов на момент публикации не значатся. Министр культуры Ольга Любимова утверждала, что ведомство не составляло списков запрещенных авторов.