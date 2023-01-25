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Акунин написал новый роман про Фандорина и Масу

Борис Акунин допустил выпуск нового романа про Фандорина и Масу в 2023 году
Писатель не приводит названия новой книги, но отмечает, что главным героем там будет не сам Эраст Фандорин, а его друг Масахиро Сибата. Новый роман может выйти уже в этом году. Акунин сообщил, что писал книгу во время болезни
Борис Акунин
Борис Акунин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Писатель, автор серии детективов «Приключения Эраста Фандорина» Борис Акунин написал новый роман с участием тех же персонажей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам писателя, в новой книге главным героем будет не сам сыщик Фандорин, а его друг и камердинер Масахиро Сибата.

«Ну то есть главный герой там не Эраст Петрович, а «просто Маса» (с годами он мне стал как-то ближе). Фандорин — «актер второго плана». Впрочем, он в половине романов тоже не находился в центре повествования, так что красавцу-брюнету не привыкать», — заявил Акунин, не приводя названия новой книги.

Он отметил, что написал роман за полтора месяца, пока ожидал диагноза врача по поводу «долгой, нескончаемой простуды». «Все же роман был написан в экзотических обстоятельствах. Вдруг получилась дребедень? Но если решу, что не дребедень — ждите в этом году встречи со старыми героями», — добавил писатель.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, также публиковался под псевдонимами Анна Борисова и Анатолий Брусникин) — писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик и общественный деятель. Одними из самых известных его произведений являются романы о приключениях Эраста Фандорина.

Первым в серии детективов об аристократе XIX века, сыщике Фандорине является роман «Азазель», он вышел в 1998 году. После него Акунин выпустил более десяти книг о Фандорине, среди них — «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Смерть Ахиллеса», «Инь и Ян», «Нефритовые четки», «Черный город», «Планета Вода» и др.

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В 2017 году писатель сообщил, что выпускает последнюю книгу о Фандорине под названием «Не прощаюсь». При этом в 2020 году Акунин опубликовал роман «Просто Маса» о приключениях Масахиро Сибаты после гибели Фандорина.

По романам о Фандорине снимались сериалы и фильмы. Так, в 2002 году вышел сериал «Азазель» режиссера Александра Адабашьяна. «Турецкий гамбит» и «Статский советник» также были экранизированы в России. В 2015 году Акунин говорил, что экранизацией детективов займется британский телеканал (сам писатель с 2014 года живет в Великобритании), так как российские «напрочь утратили интерес к дальнейшим экранизациям «Приключений Эраста Фандорина». В 2022 году на платформе «Кинопоиск» вышел еще один сериал по мотивам романа — «Фандорин. Азазель» — там действия разворачиваются не в XIX веке, а в «современной альтернативной версии России».

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Борис Акунин Эраст Фандорин
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