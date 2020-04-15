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Пандемия коронавируса ,  
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Власти прокомментировали отсутствие коронавируса в Республике Алтай

Фото: altairepublic04 / VK

Отсутствие случаев заболевания коронавирусом в Республике Алтай связано с тем, что в регионе вовремя были приняты необходимые меры и введены ограничительные мероприятия. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов.

О том, что в России остался один регион без коронавируса — Республика Алтай, стало известно утром 15 апреля. Ранее, как следовало из сообщений оперативного штаба, другим регионом, где не было коронавируса, оставалась еще и Чукотка. Однако днем 15 апреля стало известно, что там выявили первый случай заражения.

«Сначала у нас был введен режим повышенной готовности, следом режим самоизоляции для граждан, мы призвали их остаться дома. Далее решением главы республики и с помощью переговоров с авиакомпаниями мы полностью прекратили рейсы в Москву. «Победа» у нас не летает с 1 апреля до конца мая, S7 до 23 апреля, но, возможно, этот срок продлят. Также были отменены рейсы в Красноярск, сейчас обсуждается вопрос о временной приостановке рейсов в Екатеринбург и Горно-Алтайск с Новосибирском», — рассказывает Максимов.

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Пресс-секретарь главы также сообщил о том, что в регионе вдвое сократили автобусные межрегиональные пассажирские перевозки. Изменения коснулись и туристической сферы — сейчас в регионе под полным запретом работа всех турбаз и объектов коллективного размещения. Ограничения в этой сфере носят обязательный характер до 1 июня.

Также Максимов рассказал о полной дезинфекции общественных мест, детских площадок, общественного транспорта и входных групп, которая проводится в постоянном режиме.

«В отсутствие медицинских масок по стране наши ателье стали шить многоразовые маски, дабы люди активно их использовали», — сообщил Максимов.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Алтай, коронавирус, эпидемия, власти, новости РБК
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