Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 12:53
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков Общество, 17:12 Фальков допустил начало нового учебного года в вузах в режиме онлайн Общество, 17:12 Транспорт «в одном окне»: как стать национальным MaaS-оператором Pro, 17:10 Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу Общество, 17:05 Что заказать в московских ресторанах на Пасху и не только Стиль, 17:05 Матвиенко не увидела оснований для объявления майских праздников рабочими Общество, 17:04 В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Общество, 16:59 «Спартак» продлил контракты с пятью хоккеистами Спорт, 16:56 В Росгвардии подтвердили задержание полковника ведомства Общество, 16:55 Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес Политика, 16:55 Вильфанд исключил влияние пожара в Чернобыле на радиационный фон в России Общество, 16:47 Бизнес в цифре. Как создать криптовалюту и законно ли это в РФ Крипто, 16:44 Минобороны впервые сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих Общество, 16:26 АСВ добилось заморозки активов совладельца «Югры» Хотина на 5,5 млрд руб. Финансы, 16:24
Пандемия коронавируса ,  
0 

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Ханс Клюге (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице ВОЗ в Facebook.

По его словам, в ВОЗ обратили внимание на позитивные тенденции в наиболее пострадавших от пандемии европейских странах, таких как Италия, Испания, Франция и Швейцария. Однако, по его словам, в организации обратили внимание и на обострение эпидемиологической ситуации в Великобритании, Турции, на Украине, в Белоруссии и России. «Ближайшие недели будут критическими для Европы», — считает Клюге.

С начала эпидемии в России подтверждено 27 938 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число зараженных выявили в Москве — 16 146, еще более 3 тыс. зараженных зарегистрировали в Подмосковье.

Эксперты назвали сроки пика заражения коронавирусом в России
Общество

Глава правительства Михаил Мишустин заявил днем 15 апреля, что ситуация с коронавирусом в России остается непростой, а система российского здравоохранения «работает с максимальной нагрузкой».

О том, что правительству и координационным штабам по борьбе с распространением COVID-19 необходимо учитывать «все возможные сценарии», говорил также президент Владимир Путин. По словам Путина, ситуация с распространением вируса в стране ежедневно меняется «не в лучшую сторону», и он предложил специалистам дать «профессиональный прогноз», чтобы власти могли «действовать на упреждение».

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович накануне говорила, что, судя по данным о числе заражений, Россия находится в фазе роста заболеваемости. «К сожалению, на этой неделе еще будет рост [количества зараженных]», — сказала она. Эксперт ВОЗ также указала на необходимость быстро остановить распространение коронавируса в регионах, где вспышки заболевания обнаружили недавно.

16 апреля Москва впервые уступила регионам по числу зараженных COVID-19 за сутки. Столица осталась лидером по числу выявленных заболевших, однако в городе впервые выявили меньше заболевших, чем в остальных регионах вместе взятых, — 1370 против 2078.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: ВОЗ, эпидемия, коронавирус
Материалы по теме
В ВОЗ спрогнозировали рост заболевших COVID-19 в России на этой неделе
Общество
Евросоюз и Китай осудили решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Политика
Мишустин сообщил о плане выделить ₽30 млрд регионам на медоборудование
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter