В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Ханс Клюге (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. Трансляция мероприятия шла на странице ВОЗ в Facebook.

По его словам, в ВОЗ обратили внимание на позитивные тенденции в наиболее пострадавших от пандемии европейских странах, таких как Италия, Испания, Франция и Швейцария. Однако, по его словам, в организации обратили внимание и на обострение эпидемиологической ситуации в Великобритании, Турции, на Украине, в Белоруссии и России. «Ближайшие недели будут критическими для Европы», — считает Клюге.

С начала эпидемии в России подтверждено 27 938 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число зараженных выявили в Москве — 16 146, еще более 3 тыс. зараженных зарегистрировали в Подмосковье.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил днем 15 апреля, что ситуация с коронавирусом в России остается непростой, а система российского здравоохранения «работает с максимальной нагрузкой».