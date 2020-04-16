В Москве от коронавируса вылечились 189 пациентов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели 189 заболевших коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает корреспондент РБК.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 189 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1394», — сказала Ракова. Она отметила, что это «очень хорошая и стабильная динамика».

Всего в России, согласно последним данным федерального оперштаба, вылечились 2 304 человека с подтвержденным коронавирусом. Умерли 232 заболевших. Общее число зараженных коронавирусом в России составляет 27 938 человек.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович спрогнозировала увеличение числа заболевших коронавирусной инфекцией в течение этой недели. По ее словам, Россия еще находится в фазе роста заболеваемости.