В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Эти меры глава региона назвал непопулярными, но необходимыми. По данным Минздрава, в республике зарегистрировали 191 случай заболевания COVID-19

Дистанционное обучение школьников в автомобилях на трассе в Башкирии из-за отсутствия домашнего интернета (Фото: Вадим Брайдов / ТАСС)

Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая. Об этом на совещании в правительстве региона объявил глава республики Радий Хабиров, передает «Башинформ».

«Апрель—май — это вот, как здрасьте: мы работаем в этом режиме. Дай бог если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — заявил Хабиров.

Эти меры глава Башкирии назвал непопулярными, но необходимыми.

По данным регионального Минздрава, в республике зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусной инфекцией, выписаны девять человек, шестеро умерли.

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