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Пандемия коронавируса ,  
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Главврач заявила о 52 зараженных коронавирусом в больнице в Уфе

Она обвинила «некие силы» в дезинформации о ситуации в больнице. Ранее проверку в связи с ситуацией в РКБ начал Следственный комитет
РКБ имени Куватова (Фото: Вадим Брайдов / РИА Новости)

Главный врач РКБ имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова в своем Facebook заявила, что всего в ее учреждении 52 больных коронавирусом. Ранее сообщалось, что в этой больнице инфекция подозревается у 170 врачей и пациентов.

По словам Сыртлановой, всего в стенах РКБ находятся около 700 медицинских работников и столько же пациентов. «С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента)», — написала она.

Главврач также обвинила «неких лиц» в дезинформации, целью которой, по ее мнению, служит развал системы здравоохранения в Башкирии.

СК начал проверку из-за возможного заражения 170 человек в больнице в Уфе
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10 апреля на брифинге в Уфе министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что заражение COVID-19 подозревают у 170 пациентов и врачей РКБ. Он указывал, что пациентов, у которых наблюдается типичная для COVID-19 клиническая картина, перевели в другую больницу. Само медучреждение закрыто на карантин с 6 апреля, после того как пяти сотрудникам и двум пациентам был поставлен диагноз «внебольничная пневмония».

На следующий день после заявления Забелина республиканское управление Следственного комитета начало проверку по факту возможной халатности со стороны руководства РКБ.

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12 апреля и.о. начальника башкирского Роспотребнадзора Венер Изикаев заявил, что всего в республике зарегистрировано шесть очагов коронавируса. Все они возникли в больницах, а также в Нефтекамском психоневрологическом интернате системы социальной защиты населения. Позднее Забелин уточнил, что говорить об очагах заражения преждевременно. «Там проводятся карантинные мероприятия, которые в том числе направлены на недопущение распространения инфекции», — отметил он.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, больница, Уфа
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СК начал проверку из-за возможного заражения 170 человек в больнице в Уфе
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В Уфе врачи закрытой на карантин больницы cдали тест на коронавирус
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