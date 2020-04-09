В Башкирии ограничили выход детей и пожилых на улицу из-за коронавируса

Фото: ufacity.info

В Башкирии ограничили выход на улицу для детей и пожилых людей старше 65 лет в ночные и утренние часы, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании правительства, передает «Башинформ».

Пожилые жители республики обязаны не выходить на улицу с 18:00 до 10:00 без исключений, предусмотренных режимом самоизоляции. Детям запрещено находиться в общественных местах с 18:00 до 13:00 следующего дня. «Мы фиксируем, что режим самоизоляции начал разбалтываться и в отношении детей. Дети должны сидеть дома», — пояснил Хабиров. Штрафы за нарушения самоизоляции будут выписывать более активно, уточняет информагентство.

Кроме того, глава республики поручил рассмотреть возможность открытия парикмахерских, пишет «Башинформ». По его словам, из-за того, что на период самоизоляции закрыты все салоны красоты и парикмахерские, в регионе «все нестриженые ходят». Хабиров заявил о необходимости изучить варианты решения проблемы и пример столицы, где открыли салоны, в которых есть медицинская лицензия.

Хабиров также сообщил, что с 10 апреля в Башкирии начнутся тотальные проверки работающих предприятий на соблюдение противоэпидемиологических мер, передает «РБК Уфа». В случае несоблюдения норм предприятия будут закрыты. Хабиров заявил, что большинство организаций, которым разрешили работать во время пандемии коронавируса, «ведут себя крайне безответственно».