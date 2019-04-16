МВД Франции отчиталось о борьбе с последствиями пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован, однако еще не потушен, сообщил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес. По его словам, причина возгорания, возникшего при проведении реставрационных работ, пока не известна

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Французские пожарные локализовали возгорание в соборе Парижской Богоматери и продолжают бороться с огнем. Об этом заявил государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньес, передает Reuters.

«Пожар находится под контролем, но не полностью потушен», — заявил Нуньес. По его словам, причина возгорания в соборе до сих пор не известна, власти продолжают расследование. В ближайшее время эксперты совместно с архитекторами проведут оценку состояния здания.

Возгорание в Нотр-Дам-де-Пари произошло вечером 15 апреля. По предварительным данным, пожар начался в момент проведения реставрационных работ. Здание закрыли для посетителей примерно за пять минут до начала пожара, и никто не пострадал. Однако тяжелые ранения получил один из пожарных, всего в тушении были задействованы более 400 огнеборцев.

В результате пожара обрушился шпиль собора, затем была уничтожена практически вся крыша. Пожарным удалось сохранить основную конструкцию здания и две башни. Прокуратура Франции начала расследование для установления причин пожара.