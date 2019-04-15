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После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших
Собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара
Фото: Charles Platiau / Reuters

Государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал, передает Reuters.

Он также добавил, что о причинах пожара говорить еще слишком рано. Как пишет France 24, собор закрылся в 18:45 (19:45 мск), а пожар начался спустя 5–6 минут.

Пожар произошел вечером 15 апреля. В результате сначала обрушился шпиль, позднее оказалась уничтожена и вся крыша. Прокуратура начала расследование причин произошедшего.

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Пожар в Нотр-Дам де Пари. Фоторепортаж

Французское издание Cnews со ссылкой на пожарных писало, что возгорание может быть «потенциально связано» с проводимыми реставрационными работами. Ранее для ремонта с собора сняли 16 бронзовых статуй.

Французский лидер Эмманюэль Макрон из-за пожара отложил речь по итогам национальных дебатов и направился на место происшествия. К собору также прибыл премьер-министр Эдуар Филипп. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал пожар «трагедией для наследия всего человечества». 

Протесты и провокации «желтых жилетов» во Франции

Из-за пожара в соборе Парижской Богоматери 15 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон перенес обращение к гражданам. Он должен был объявить, на какие меры пойдут власти по итогам «больших консультаций» в ответ на протесты «желтых жилетов».

Участники движения «желтые жилеты» выступают против экономической политики правительства. Их акции продолжаются с ноября 2018 года. В первом выступлении, поводом для которого стало предстоящее повышение цен на моторное топливо из-за введения экологического налога, приняли участие около 300 тыс. человек. По данным на 8 января, было вынесено более тысячи приговоров демонстрантам.

Последняя, 18-я по счету акция «желтых жилетов» прошла 16 марта, в ней приняли участие более 30 тыс. человек по всей стране, в том числе около 10 тыс. человек в Париже. Протестующие разгромили, ограбили и сожгли десятки магазинов и кафе на Елисейских Полях. Они использовали дымовые шашки и жгли автомобили. В районе Триумфальной арки часть активистов забросала полицейских камнями. В ходе столкновений пострадали не менее 50 человек, около 240 были задержаны.

В декабре 2018 года протесты «желтых жилетов» вынудили Макрона пойти на введение чрезвычайного экономического и социального положения. Тогда же президент анонсировал ряд мер, среди ​которых было увеличение минимальной зарплаты и проведение консультаций. «Большие консультации» шли два месяца — с 15 января по 15 марта. Обсуждались такие темы, как налоговая политика, устройство государственного аппарата, экология, а также вопрос французской идентичности и представительства в законодательных органах.

После мартовской демонстрации президент Франции заявил о необходимости принять «сильные взаимодополняющие решения».

В начале апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп пообещал снизить налоги. Также он назвал три приоритетные темы, на которых власти собираются сконцентрироваться при составлении программы реформ: сплочение французского общества, укрепление демократии, борьба с глобальным потеплением.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Нотр-Дам, собор Парижской богоматери, Париж, Пожар
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