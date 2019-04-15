После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших

После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших

Собор закрылся для посетителей примерно за пять минут до начала пожара

Фото: Charles Platiau / Reuters

Государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в результате пожара в соборе Парижской Богоматери никто не пострадал, передает Reuters.

Он также добавил, что о причинах пожара говорить еще слишком рано. Как пишет France 24, собор закрылся в 18:45 (19:45 мск), а пожар начался спустя 5–6 минут.

Пожар произошел вечером 15 апреля. В результате сначала обрушился шпиль, позднее оказалась уничтожена и вся крыша. Прокуратура начала расследование причин произошедшего.

Французское издание Cnews со ссылкой на пожарных писало, что возгорание может быть «потенциально связано» с проводимыми реставрационными работами. Ранее для ремонта с собора сняли 16 бронзовых статуй.