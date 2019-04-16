Появились фото последствий пожара внутри собора Парижской Богоматери

На изображениях заметно, что алтарь и алтарный крест собора Нотр-Дам сохранились. В здание, которое еще не успели до конца потушить, после происшествия ненадолго зашел Макрон

Фото: Arthur Berdah / Le Figaro

Французские СМИ публикуют изображения, которые были сделаны после того, как сильное возгорание в соборе Нотр-Дам де Пари удалось потушить. До конца с пожаром сотрудникам экстренных служб не удалось справиться до сих пор (2:30 мск).

Фотографии последствий внутри здания, в частности, показали Le Figaro, Line Press и AFP. На них заметно, что алтарь и алтарный крест собора Нотр-Дам сохранились. Также видно, что от огня удалось спасти основные конструкции здания, ранее об этом сообщали местные власти. С крыши на фотографиях кое-где до сих пор летят искры.

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