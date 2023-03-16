ФСБ: взрыв в погрануправлении в Ростовской области произошел из-за загоревшихся ГСМ

ФСБ назвала причину взрыва в погрануправлении в Ростовской области

Число пострадавших в ФСБ не уточнили. Губернатор Ростовской области Василий Голубев говорил об одном госпитализированном

В ремонтной мастерской в гараже пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелись горюче-смазочные материалы, из-за чего произошел взрыв, здание частично обрушилось, сообщили в ФСБ. Есть пострадавшие.

«В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения», — приводит сообщение спецслужбы «Интерфакс».

Глава Ростовской области Василий Голубев ранее говорил, что пожар произошел из-за того, что замкнуло проводку. Источник РБК в МЧС сообщал о возгорании силового кабеля на складе.

Речь идет о здании, которое расположено на проспекте Сиверса, д. 20/2. Площадь пожара составила 800 кв. м.

Через несколько часов после начала пожара ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что открытое горение ликвидировано. В помещение начали заходить сотрудники управления, чтобы забрать личные вещи, сообщил «Интерфакс».

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники писали, что погиб один человек и еще двое пострадали. Губернатор Голубев говорил об одном пострадавшем, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.