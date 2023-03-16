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Пожар в погрануправлении ФСБ Ростовской области. Фоторепортаж
В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ. Пожар распространился на площади 800 кв. м, обрушились две стены строения. Предварительной причиной стало замыкание электропроводки внутри помещения, заявил глава Ростовской области Василий Голубев. В результате пожара один человек погиб, двое пострадали, сообщили «ТАСС» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Как тушат пожар — в фоторепортаже РБК
Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 12:25 по московскому времени — на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось хозяйственное помещение. Здание находилось по адресу: проспект Сиверса, 20. На место выехали экстренные службы, движение на улице перекрыто
Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что при пожаре один человек погиб и двое пострадали. Губернатор Голубев заявил, что пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести
На месте работают подразделения МЧС. Как пишет телеграм-канал Baza, пожарные запросили бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков
Ростовский губернатор заявил, что по факту пожара ведутся следственные мероприятия
По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, сообщил губернатор Василий Голубев