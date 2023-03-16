Пожар в погрануправлении ФСБ Ростовской области. Фоторепортаж

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 12:25 по московскому времени — на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось хозяйственное помещение. Здание находилось по адресу: проспект Сиверса, 20. На место выехали экстренные службы, движение на улице перекрыто