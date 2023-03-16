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Пожар в погрануправлении ФСБ Ростовской области. Фоторепортаж

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ. Пожар распространился на площади 800 кв. м, обрушились две стены строения. Предварительной причиной стало замыкание электропроводки внутри помещения, заявил глава Ростовской области Василий Голубев. В результате пожара один человек погиб, двое пострадали, сообщили «ТАСС» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Как тушат пожар — в фоторепортаже РБК
Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 12:25 по московскому времени&nbsp;&mdash; на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось хозяйственное помещение. Здание находилось по адресу: проспект Сиверса, 20. На место выехали экстренные службы, движение на улице перекрыто
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Сигнал о пожаре поступил в экстренные службы в 12:25 по московскому времени — на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось хозяйственное помещение. Здание находилось по адресу: проспект Сиверса, 20. На место выехали экстренные службы, движение на улице перекрыто

Во время пожара в одном из хозяйственных помещений взорвались емкости с горюче-смазочными материалами, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее источник РБК в МЧС рассказал, что в постройке, где произошло возгорание, хранились резервуары с топливом
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Во время пожара в одном из хозяйственных помещений взорвались емкости с горюче-смазочными материалами, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее источник РБК в МЧС рассказал, что в постройке, где произошло возгорание, хранились резервуары с топливом

По словам главы региона Василия Голубева, причиной пожара стало замыкание электропроводки в помещении. Источник РБК сообщил о возгорании силового кабеля. Пожар распространился на 800 кв. м, в тушении задействованы 63 сотрудника МЧС и 14 единиц техники
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

По словам главы региона Василия Голубева, причиной пожара стало замыкание электропроводки в помещении. Источник РБК сообщил о возгорании силового кабеля. Пожар распространился на 800 кв. м, в тушении задействованы 63 сотрудника МЧС и 14 единиц техники

Дым от пожара был виден из разных районов города. Из соседних с местом ЧП домов власти начали эвакуацию. Речь идет о здании Российской таможенной академии и жилом доме по адресу: проспект Сиверса, 26, передает со ссылкой на корреспондента издание &laquo;1Рнд&raquo;
Фото: ТАСС
Дым от пожара был виден из разных районов города. Из соседних с местом ЧП домов власти начали эвакуацию. Речь идет о здании Российской таможенной академии и жилом доме по адресу: проспект Сиверса, 26, передает со ссылкой на корреспондента издание «1Рнд»
Источники ТАСС и &laquo;РИА Новости&raquo; сообщили, что при пожаре один человек погиб и двое пострадали. Губернатор Голубев заявил, что пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести
Фото: Михаил Добрунов для РБК

Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что при пожаре один человек погиб и двое пострадали. Губернатор Голубев заявил, что пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней тяжести

На месте работают подразделения МЧС. Как пишет телеграм-канал Baza, пожарные запросили бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
На месте работают подразделения МЧС. Как пишет телеграм-канал Baza, пожарные запросили бронещиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков
Ростовский губернатор заявил, что по факту пожара ведутся следственные мероприятия
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
Ростовский губернатор заявил, что по факту пожара ведутся следственные мероприятия
По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, сообщил губернатор Василий Голубев
Фото: Сергей Пивоваров / Reuters
По оценке специалистов, угрозы распространения огня на соседние многоквартирные дома нет, сообщил губернатор Василий Голубев
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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа Пожар ЧП ФСБ эвакуация жертва Ростов-на-Дону
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