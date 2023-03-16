Ростовский губернатор объяснил взрывы при пожаре в погрануправлении ФСБ

Губернатор Голубев: при пожаре в погрануправлении ФСБ взорвались емкости с горючим

Взрывы при пожаре в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошли из-за того, что в загоревшейся хозяйственной постройке хранились резервуары с топливом, сообщил губернатор Василий Голубев

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Во время пожара в помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области взорвались емкости с горючим, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами», — написал он.

Источник РБК в МЧС ранее рассказал, что причиной пожара стало возгорание силового кабеля на складе. «В хозяйственной постройке, где это произошло, хранились резервуары с топливом, которые взорвались», — сообщил собеседник РБК.

По словам губернатора, площадь пожара составила около 800 кв. м, произошло обрушение двух стен.

Голубев отметил, что один человек пострадал и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Однако ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что при пожаре погиб один человек, а еще двое пострадавших госпитализированы.

Губернатор также рассказал, что началась эвакуация жителей соседних многоквартирных домов. При этом он отметил, что, по оценкам специалистов, угрозы домам нет.

«Эвакуировали жителей дома на проспекте Сиверса, 26, а также жителей студенческого общежития Таможенной академии на Сиверса, 24», — сказал ТАСС представитель правоохранительных органов на месте происшествия.

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