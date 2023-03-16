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Ростовский губернатор объяснил взрывы при пожаре в погрануправлении ФСБ

Губернатор Голубев: при пожаре в погрануправлении ФСБ взорвались емкости с горючим
Взрывы при пожаре в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону произошли из-за того, что в загоревшейся хозяйственной постройке хранились резервуары с топливом, сообщил губернатор Василий Голубев
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Во время пожара в помещениях погрануправления ФСБ России по Ростовской области взорвались емкости с горючим, сообщил в телеграм-канале глава региона Василий Голубев.

«Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами», — написал он.

Источник РБК в МЧС ранее рассказал, что причиной пожара стало возгорание силового кабеля на складе. «В хозяйственной постройке, где это произошло, хранились резервуары с топливом, которые взорвались», — сообщил собеседник РБК.

По словам губернатора, площадь пожара составила около 800 кв. м, произошло обрушение двух стен.

Голубев отметил, что один человек пострадал и госпитализирован в состоянии средней тяжести. Однако ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах сообщили, что при пожаре погиб один человек, а еще двое пострадавших госпитализированы.

Губернатор также рассказал, что началась эвакуация жителей соседних многоквартирных домов. При этом он отметил, что, по оценкам специалистов, угрозы домам нет.

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«Эвакуировали жителей дома на проспекте Сиверса, 26, а также жителей студенческого общежития Таможенной академии на Сиверса, 24», — сказал ТАСС представитель правоохранительных органов на месте происшествия.

Ростовский губернатор объяснил взрывы при пожаре в погрануправлении ФСБ
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Пожар взрыв ФСБ Ростов-на-Дону Василий Голубев
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