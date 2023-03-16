В Ростове-на-Дону загорелось здание погрануправления ФСБ

В Ростове-на-Дону загорелось здание Пограничной службы ФСБ. Площадь пожара составила около 880 кв. м. По словам источника РБК, возгорание произошло в хозяйственной постройке, где был оборудован склад. После этого произошел взрыв

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Сильный пожар возник в Ростове-на-Дону в здании Пограничной службы ФСБ, сообщает 161.ru. Здание расположено на проспекте Сиверса, д. 20/2.

Источник РБК в МЧС рассказал, что причиной пожара стало возгорание силового кабеля на складе. «В хозяйственной постройке, где это произошло, хранились резервуары с топливом, которые взорвались», — рассказал собеседник РБК.

По информации телеграм-канала «112», возгорание произошло на складе на территории погрануправления, угрозы перехода огня на соседние постройки нет. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что пожар произошел в одноэтажном отдельно стоящем здании.

Информация о пострадавших не поступала.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу проспект Сиверса, д. 20. Подразделения выехали», — сказал представитель ведомства и добавил, что информация уточняется.

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что площадь пожара составила 880 кв. м. «На территории пограничного управления ФСБ произошел пожар на втором этаже двухэтажного кирпичного здания на площади 880 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности», — сказал собеседник агентства.

Представитель городской администрации сообщил «РИА Новости», что пожар не представляет угрозы для соседних домов.