Пожарные ликвидировали открытое горение в здании ФСБ в Ростове-на-Дону

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Открытое горение в здании погрануправления ФСБ ликвидировано, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным корреспондента «Интерфакса», сотрудники управления начали заходить в здание после пожара, им разрешили забрать личные вещи.

Пожар произошел в здании на проспекте Сиверса, д. 20/2. По данным источника РБК в МЧС, причиной стало возгорание силового кабеля на складе. Там хранились резервуары с топливом, они взорвались. Губернатор области Василий Голубев писал, что, по предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Площадь пожара составила более 800 кв. м.

Источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах сообщали, что в результате погиб один человек, еще двое пострадали. Губернатор Василий Голубев говорил об одном пострадавшем, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.