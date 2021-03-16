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Пандемия коронавируса ,  
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В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

Специалисты исследовали более 8 тыс. образцов клинического материала, выявлены два случая заражения штаммом из ЮАР, 28 — «британским» штаммом. «Бразильская» мутация коронавируса в России пока не выявлена
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, выявлен на территории России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — говорится в сообщении.

Всего за последнее время специалисты исследовали более 8,1 тыс. образцов клинического материала, уточняет ведомство.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые. Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В организации предупреждали, что география распространения новых штаммов коронавируса расширяется: все больше стран сообщает о «завозных» случаях заражения «британским» штаммом, а также вариантами вируса, обнаруженными в ЮАР, Бразилии и Японии. Растет и число случаев «местной» передачи инфекции.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса. В ведомстве подчеркивали, что набор реагентов прошел клинические испытания и работает с высокой точностью. Тест направлен на распознавание «британского» штамма коронавируса, однако на основе этой технологии можно создавать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса.

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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, диагностика с помощью новой тест-системы будет занимать около 40 минут.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Авторы
Анастасия Батманова, Мария Лисицына
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