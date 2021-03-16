В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

Специалисты исследовали более 8 тыс. образцов клинического материала, выявлены два случая заражения штаммом из ЮАР, 28 — «британским» штаммом. «Бразильская» мутация коронавируса в России пока не выявлена

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Штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, выявлен на территории России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южно-африканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации», — говорится в сообщении.

Всего за последнее время специалисты исследовали более 8,1 тыс. образцов клинического материала, уточняет ведомство.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50% заразнее предыдущих, установили южноафриканские ученые. Новый штамм также может быть опасен риском повторного заражения, а уже разработанные вакцины — малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).