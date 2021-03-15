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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине опровергли обнаружение нового штамма COVID-19

Ранее издание «Вести» со ссылкой на Глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана сообщало, что новый штамм коронавируса выявили в Ивано-Франковской области

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан назвал недостоверными сообщения о выявлении на Украине нового штамма коронавируса, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятность «новость» появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», — пояснил Рубан.

Индонезия отложила использование вакцины AstraZeneca
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Фото:Agung Kuncahya B. / XinHua / Global Look Press

Ранее издание «Вести» со ссылкой на Рубана сообщало, что в Ивано-Франковской области выявлен новый штамм коронавирусной инфекции.

«Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, — это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19», — сказал он.

Для массовой вакцинации от коронавируса на Украине используются препараты от AstraZeneca, Pfizer и Novavax. Создатели последнего препарата ранее заявляли, что в ходе третьего этапа клинических испытаний препарата было установлено, что он эффективно защищает от «британского» штамма.

Материал дополняется.

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Автор
Роман Котерев
новый штамм коронавируса Украина коронавирус COVID-19
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