На Украине опровергли обнаружение нового штамма COVID-19

Ранее издание «Вести» со ссылкой на Глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана сообщало, что новый штамм коронавируса выявили в Ивано-Франковской области

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан назвал недостоверными сообщения о выявлении на Украине нового штамма коронавируса, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Нет, это неправда. Никакого нового штамма нет. По всей вероятность «новость» появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», — пояснил Рубан.

Ранее издание «Вести» со ссылкой на Рубана сообщало, что в Ивано-Франковской области выявлен новый штамм коронавирусной инфекции.

«Во всем мире пять подтвержденных штаммов коронавируса: Сovid-19, британский, испанский, южноафриканский и бразильский. Это пять активных штаммов коронавируса, который разошелся по всему миру из Китая. То, что выявили на Буковине, — это так называемый комбовирус, который циркулирует в Украине наряду с Сovid-19», — сказал он.