Как поправка Терешковой может изменить взаимодействие российских элит

События 10 марта лишают смысла уже начавшиеся попытки не доверяющих друг другу элитных групп договориться об общих правилах игры в процессе транзита власти

Валентина Терешкова (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Последний и самый главный компонент конституционной реформы в России наконец предъявлен — поправка депутата Валентины Терешковой обнуляет президентские сроки для Владимира Путина и (если уж быть точным) Дмитрия Медведева. Теперь меню-2024 для действующего президента выглядит максимально широким. Путин может пересесть в кресло председателя Госсовета с расширенными с помощью дополнительного федерального закона полномочиями, может стать спикером Совета Федерации, укрепив вводимое в Конституцию обязательство консультаций с сенаторами при назначении глав силовых структур, а может — и это выглядит как наиболее реалистичный сценарий — просто остаться президентом до 2036 года с беспрецедентными по обновленной Конституции полномочиями.

Но обнуляются не только сроки для президента, но еще и все попытки политических игроков и элитных групп подготовиться к жизни без Путина. И это может сильно ударить по устойчивости всей политической системы.

Транзитные коалиции

Гарантированный уход президента или любого другого центрального звена политсистемы сопровождается периодом активизации остальных политических акторов — партий, парламентских фракций, элитных групп на уровне министров, представителей бизнеса, медиа или НКО. Игроки пытаются придумать, как воспользоваться окном возможностей для усиления или хотя бы сохранения своих позиций после истечения срока полномочий действующего лидера. Из-за этого уходящего президента часто называют «хромой уткой» — все заняты тем, что будет после него, а не его поручениями и проектами. В условиях демократии период «хромой утки» действительно не слишком полезен для качества госуправления. К примеру, кадровые или бюджетные решения, принятые уходящим президентом США, часто пересматриваются новым главой Белого дома. Но в недемократических режимах, как показывают исследования латиноамериканского опыта, активизация игроков в переходный период запускает важный процесс: разрозненные ранее группы начинают активно создавать коалиции для повышения своих шансов во время самого транзита.

Роль таких коалиций для будущей устойчивости политсистемы двойная. С одной стороны, в условиях персонализированного режима все межэлитные договоренности серьезно затруднены: политический лидер всегда стремится быть арбитром между группами, тасует кадровую колоду, ставя игроков из конкурирующих групп на соседние позиции, и иными способами пытается замкнуть на себе большинство вопросов, которые могли бы быть улажены без его вмешательства. В таких условиях формировать неформальные коалиции сложно, а их устойчивость в любом случае невысока. В предтрансферный период достигнутые между группами договоренности становятся прочнее: если вы о чем-то договорились в момент наивысшего политического риска, а потом сделали какие-то совместные шаги, это налагает долговременный отпечаток на ваши отношения с партнером.