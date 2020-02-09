Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию

Больше половины — 64% россиян заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Это следует из данных опроса «Левада-центра», который был проведен по запросу Фонда по развитию гражданского общества, передает ТАСС.

Из них 27% заявили, что «скорее всего примут участие», а 37% выразили уверенность, что придут на голосование. Из числа тех, кто решил участвовать в голосовании, за поправки высказались 72%, 13% выступили против, а 15% затруднились ответить.

Среди предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию, по мнению россиян, самыми важными оказались введение обязательной индексации пенсий (92%) и закрепление минимального размера оплаты труда (83%).

В телефонном опросе, проводившемся 29–31 января, участвовали 2023 городских и сельских жителя разного возраста и социального класса.