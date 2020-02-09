Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 63,47 (+0,67) Quote, 07 фев, 13:59
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 69,63 (+0,55) Quote, 07 фев, 13:59
Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию Политика, 09 фев, 23:54 У Белого дома задержали угрожавшего убить Трампа мужчину Общество, 09 фев, 23:50 Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками Общество, 09 фев, 23:35 Способное достроить «Северный поток—2» судно «Газпрома» вышло из Находки Общество, 09 фев, 23:16 Челябинские власти сообщили о состоянии размещенных на карантин китайцев Общество, 09 фев, 22:32 Иран не смог вывести на орбиту спутник «Зафар» Общество, 09 фев, 21:40 Курс биткоина впервые с октября превысил $10 тыс. Экономика, 09 фев, 21:26 «Реал» одержал 5-ю победу подряд и упрочил лидерство в чемпионате Испании Спорт, 09 фев, 21:23 Счетная палата предсказала серьезные последствия коронавируса для России Экономика, 09 фев, 21:10 Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины Общество, 09 фев, 20:31 Сборная Швеции выиграла домашний этап Еврохоккейтура Спорт, 09 фев, 20:24 «Локомотив» по пенальти обыграл «Ростов» в товарищеском матче Спорт, 09 фев, 20:17 Смолов вошел в стартовый состав «Сельты» на матч против «Севильи» Спорт, 09 фев, 20:02 «Наполи» проиграл «Лечче» в домашнем матче чемпионата Италии Спорт, 09 фев, 19:59
Поправки в Конституцию ,  
0 

Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию

Больше половины — 64% россиян заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию, если бы они прошли в ближайшее воскресенье. Это следует из данных опроса «Левада-центра», который был проведен по запросу Фонда по развитию гражданского общества, передает ТАСС.

Из них 27% заявили, что «скорее всего примут участие», а 37% выразили уверенность, что придут на голосование. Из числа тех, кто решил участвовать в голосовании, за поправки высказались 72%, 13% выступили против, а 15% затруднились ответить.

Среди предложенных президентом Владимиром Путиным поправок в Конституцию, по мнению россиян, самыми важными оказались введение обязательной индексации пенсий (92%) и закрепление минимального размера оплаты труда (83%).

Самые популярные из поправок в Конституцию поддержали более 90% россиян
Политика

В телефонном опросе, проводившемся 29–31 января, участвовали 2023 городских и сельских жителя разного возраста и социального класса.

Из них 79% также поддержали запрет чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, чуть меньше — 76% — посчитали необходимым наделить президента правом освобождать от должности судей Конституционного и Верховного судов. Помимо этого, 68% опрошенных россиян поддержали идею о частичном перераспределении президентских полномочий в пользу парламента, а 64% заявили о необходимости закрепить приоритет Конституции России над международным правом. Более половины респондентов посчитали важным внесение поправок, ограничивающих замещение должности президента двумя сроками (64%), а 58% поддержали идею наделить Госсовет новыми полномочиями.

Согласно данным Левада-центра, о предложениях президента по изменению Конституции знают около 60% россиян, и лишь четверть — 25% — хорошо осведомлены об их сути и содержании.

Дату голосования предложат внести в проект об изменении Конституции
Политика

Внесение поправок в Конституцию президент Владимир Путин анонсировал в своем послании Федеральному собранию. Среди предложенных им идей — закрепление в основном документе роли и статуса Госсовета, расширение полномочий Госдумы в части утверждения главы правительства, вице-премьеров и министров и закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Теги: Конституция, поправки в Конституцию, опрос
Материалы по теме
Клишас допустил появление «федеральных территорий» в Конституции
Политика
Кремль объяснил связанные с Госсоветом поправки к Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter