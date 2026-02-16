Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову
Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Денису Майданову. Указ опубликован на портале публикации правовых актов.
«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — следует из документа.
Майданов является депутатом Госдумы с сентября 2021 года от партии «Единая Россия». Он занимает должность первого зампреда думского комитета по культуре.
Майданов — лауреат премии ФСБ России (2015), премии Минобороны в области культуры и искусства (2017), а также аналогичной премии Росгвардии (2022). Музыкант также является многократным обладателем премии «Золотой граммофон», лауреатом премии «Звезды Дорожного радио» и других музыкальных наград.
