Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову

Майданов — депутат Госдумы с сентября 2021 года

Денис Майданов (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Денису Майданову. Указ опубликован на портале публикации правовых актов.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — следует из документа.

Майданов является депутатом Госдумы с сентября 2021 года от партии «Единая Россия». Он занимает должность первого зампреда думского комитета по культуре.

Майданов — лауреат премии ФСБ России (2015), премии Минобороны в области культуры и искусства (2017), а также аналогичной премии Росгвардии (2022). Музыкант также является многократным обладателем премии «Золотой граммофон», лауреатом премии «Звезды Дорожного радио» и других музыкальных наград.