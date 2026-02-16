 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову

Майданов — депутат Госдумы с сентября 2021 года
Денис Майданов
Денис Майданов (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России певцу Денису Майданову. Указ опубликован на портале публикации правовых актов.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», — следует из документа.

Майданов является депутатом Госдумы с сентября 2021 года от партии «Единая Россия». Он занимает должность первого зампреда думского комитета по культуре.

Путин наградил орденом Почета главу Россотрудничества Евгения Примакова
Общество
Евгений Примаков

Майданов — лауреат премии ФСБ России (2015), премии Минобороны в области культуры и искусства (2017), а также аналогичной премии Росгвардии (2022). Музыкант также является многократным обладателем премии «Золотой граммофон», лауреатом премии «Звезды Дорожного радио» и других музыкальных наград.

Анастасия Лежепекова
госнаграда Владимир Путин народный артист Госдума
Денис Майданов
Денис Майданов
певец, композитор, автор песен, депутат
17 февраля 1976 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
