Путин наградил орденом Мужества раненного в приграничье журналиста

Сергей Солдатов (Фото: Hinshtein / Telegram)

Президент России Владимир Путин наградил оператора ВГТРК Сергея Солдатова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Солдатов удостоен награды за мужество и отвагу, проявленные при выполнении профессионального долга.

В августе прошлого года Солдатов подорвался на мине во время работы в курском приграничье. Состояние оценивалось как тяжелое, журналиста доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Там раненого оперировали хирурги из Москвы. Позднее пострадавшего доставили вертолетом в столицу — он проходил лечение в центре им. Вишневского.

Путин также наградил орденом Мужества посла России в Иране Алексея Дедова и присвоил звание Героя России космонавту Александру Горбунову. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены артисты Аскольд Запашный и Эдгард Запашный.