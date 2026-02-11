 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин наградил орденом Мужества раненного в приграничье журналиста

Путин наградил оператора ВГТРК Сергея Солдатова орденом Мужества
Сергей Солдатов
Сергей Солдатов (Фото: Hinshtein / Telegram)

Президент России Владимир Путин наградил оператора ВГТРК Сергея Солдатова орденом Мужества. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Солдатов удостоен награды за мужество и отвагу, проявленные при выполнении профессионального долга.

В августе прошлого года Солдатов подорвался на мине во время работы в курском приграничье. Состояние оценивалось как тяжелое, журналиста доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Там раненого оперировали хирурги из Москвы. Позднее пострадавшего доставили вертолетом в столицу — он проходил лечение в центре им. Вишневского.

Путин также наградил орденом Мужества посла России в Иране Алексея Дедова и присвоил звание Героя России космонавту Александру Горбунову. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены артисты Аскольд Запашный и Эдгард Запашный.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине ВГТРК орден Мужества Курская область
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом
Политика
Путин посмертно наградил орденом Мужества посла России в КНДР Мацегору
Политика
Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Болгарская биатлонистка завоевала бронзу на Олимпиаде, победила Симон Спорт, 17:43
Акции ПИК выросли на 3% после сообщения об оферте по выкупу бумаг Инвестиции, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Дума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram Политика, 17:38
Президент Литвы предложил Европе «не царапать» ворота Кремля Политика, 17:32
Зеленский дал прогноз о сроках завершения конфликта на Украине Политика, 17:31
Калужскому заводу «Кристалл» одобрили бренд «Краш» для алкоголя Вино, 17:24
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В «Яндексе» рассказали, как ИИ-агенты «атакуют» традиционное ПО
РАДИО
 Технологии и медиа, 17:21
«Краснодар» купил сделавшего покер в матче РПЛ уругвайца Спорт, 17:18
Львова-Белова заявила о жалобах матерей на перевозку детей на Украине Общество, 17:17
Авиакомпании скорректировали полеты на Кубу из-за проблем с дозаправкой Политика, 17:11
Кремль не примет участие в первом заседании «Совета мира» Трампа Политика, 17:11
Минфин назвал главный критерий для возврата иностранного бизнеса Политика, 17:01
Греф заявил, что пока рано менять «живых» управленцев на ИИ Технологии и медиа, 17:00