Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы

Сергей Галицкий (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский президент Владимир Путин наградил основателя «Магнита», президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого орденом Дружбы, свидетельствует указ главы государства.

Награды предприниматель удостоился за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.

В 2008 году Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар». По итогам сезона 2024/2025 ФК «Краснодар» впервые в своей истории стал победителем чемпионата России.

Сергей Галицкий — предприниматель, основатель розничной сети «Магнит», президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». В феврале 2018 г. группа ВТБ выкупила 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд руб. После сделки у Галицкого осталось 3% акций. В мае того же года банк перепродал 11,82% акций из своего пакета инвестиционной структуре Александра Винокурова «Марафон Групп». После сделки Галицкий написал письмо сотрудникам компании, в котором назвал сделку «непростым решением». В рейтинге богатейших миллиардеров 2023 года по версии Forbes, Галицкий занял 37-е место с состоянием $3,2 млрд. В 2025 году, по оценке журнала, состояние бизнесмена осталось на прежнем уровне.

За это же орденом Дружбы награжден президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

После 18 туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырехматчевой безвыигрышной серией (три поражения, одна ничья). В Кубке России команда вылетела в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, где сыграет с «Ростовом». 29 декабря в «Динамо» сменился главный тренер: им стал Вадим Евсеев вместо Хасанби Биджиева.