 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы

Владимир Путин наградил Сергея Галицкого орденом Дружбы
Орденом Дружбы также награжден президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев
Сергей Галицкий
Сергей Галицкий (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский президент Владимир Путин наградил основателя «Магнита», президента футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого орденом Дружбы, свидетельствует указ главы государства.

Награды предприниматель удостоился за «заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.

В 2008 году Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар». По итогам сезона 2024/2025 ФК «Краснодар» впервые в своей истории стал победителем чемпионата России.

Путин наградил Краснова орденом «За заслуги перед Отечеством»
Политика
Владимир Путин и Игорь Краснов

Сергей Галицкий — предприниматель, основатель розничной сети «Магнит», президент и владелец футбольного клуба «Краснодар».

В феврале 2018 г. группа ВТБ выкупила 29,1% акций «Магнита» за 138 млрд руб. После сделки у Галицкого осталось 3% акций. В мае того же года банк перепродал 11,82% акций из своего пакета инвестиционной структуре Александра Винокурова «Марафон Групп». После сделки Галицкий написал письмо сотрудникам компании, в котором назвал сделку «непростым решением».

В рейтинге богатейших миллиардеров 2023 года по версии Forbes, Галицкий занял 37-е место с состоянием $3,2 млрд. В 2025 году, по оценке журнала, состояние бизнесмена осталось на прежнем уровне.

За это же орденом Дружбы награжден президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

После 18 туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырехматчевой безвыигрышной серией (три поражения, одна ничья). В Кубке России команда вылетела в четвертьфинал нижней сетки плей-офф, где сыграет с «Ростовом». 29 декабря в «Динамо» сменился главный тренер: им стал Вадим Евсеев вместо Хасанби Биджиева.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
Владимир Путин Сергей Галицкий орден Дружбы
Сергей Галицкий фото
Сергей Галицкий
предприниматель
14 августа 1967 года
Материалы по теме
Путин наградил орденом вратаря сборной СССР Мышкина
Спорт
Путин наградил коллектив ЛУКОЙЛа орденом
Политика
Патриарх Кирилл наградил Никиту Михалкова церковным орденом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Сын баскетболиста ЦСКА попал в реанимацию в Краснодаре Спорт, 18:45
Новогоднее обращение Путина 2026: где и во сколько смотреть База знаний, 18:44
ЦСКА продлил контракт с Обляковым Спорт, 18:38
Дарья Непряева стала 27-й в гонке «Тур де Ски» Спорт, 18:35
В России признали нежелательным Университет Джорджа Вашингтона Политика, 18:34
Путин посмертно наградил орденом Мужества посла России в КНДР Мацегору Политика, 18:27
Федерация шахмат опровергла связь со складом для вещей Долиной Спорт, 18:22
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Лавров сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию Путина Политика, 18:18
Певица Бейонсе стала миллиардером Бизнес, 18:16
Работа в промышленности: как выбрать компанию с лучшими условиями Тренды, 18:08
Банк России опубликовал правила покупки ЦФА «квалами» и «неквалами» Крипто, 18:08
Сбер представил детскую СберКарту в новом дизайне Стиль, 18:08
Рынок ипотеки опять не отреагировал на снижение ключевой ставки Недвижимость, 18:07
В России снизился индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях Экономика, 18:05