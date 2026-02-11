 Перейти к основному контенту
0

Путин наградил орденом Почета главу Россотрудничества Евгения Примакова

Глава Россотрудничества Евгений Примаков награжден орденом Почета
Евгений Примаков
Евгений Примаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главу Россотрудничества Евгения Примакова. Указ размещен на портале публикования правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... орденом Почета Примакова Евгения Александровича», — говорится в документе.

Путин наградил заммэра Москвы Ракову орденом
Политика
Анастасия Ракова

Примаков родился в апреле 1976 года в Москве, окончил Российский государственный гуманитарный университет (1999). Более 20 лет работал журналистом, освещал военные конфликты, возглавлял ближневосточные бюро НТВ и «Первого канала», работал в структурах ООН (2011–2014). В 2018–2020 годах был депутатом Государственной думы VII созыва.

С 2020 года руководит Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников и международному гуманитарному сотрудничеству; действительный государственный советник Российской Федерации I класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018).

Среди награжденных в указе в том числе художественный руководитель и генеральный директор «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского» братья Аскольд и Эдгард Запашные (орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени). Кроме того, президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени заместителя мэра Москвы Анастасию Ракову.

