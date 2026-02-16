 Перейти к основному контенту
0

Sony Group научилась распознавать музыку, созданную ИИ

Компания Sony распознает музыку, созданную искусственным интеллектом

Компания Sony Group создала технологию, способную распознавать музыку, используемую в композициях, которые создаются искусственным интеллектом. Это позволит авторам песен требовать вознаграждение от разработчиков ИИ, если их музыка использовалась в создании мелодии. Об этом сообщает Nikkei Asia.

По данным аналитиков, объем мирового рынка нейросетевой музыки в 2024 году составил $5,2 млн, а в 2025 году достиг порога в более чем $6,5 млрд. По данным крупного дистрибьютора Ditto Music, 60% музыкантов используют нейросети для создания и продюсирования музыки. Годом ранее этот показатель составлял 25%.

Нейросеть научилась материться после общения с пользователями услуг ЖКХ
Технологии и медиа
Фото:Tero Vesalainen / Shutterstock

При этом опрос британской ассоциации UK Music показал, что 77% людей обеспокоены тем, что в музыке, созданной с помощью искусственного интеллекта, часто не указывается авторство оригинала.

Исследование, проведенное платформой Deezer совместно с компанией Ipsos, показывает, что 97% респондентов не смогли отличить AI-композиции от обычных. 52% — то есть больше половины — заявили, что чувствуют себя некомфортно, когда не понимают, что именно слушают.

Ксения Потрошилина
Нейросеть искусственный интеллект музыка
