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Минтранс предложил ограничивать вход в аэропорты для встречающих

Минтранс предложил ограничить вход в аэропорты для встречающих и провожающих
Провожающим и встречающим с 1 сентября могут временно ограничить вход в аэропорт, если введен наивысший уровень безопасности, сообщили в Минтрансе. Ранее ведомство предложило новые меры безопасности на таких объектах
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Предложенные Минтрансом изменения в нормативные акты содержат временные ограничения на допуск на территорию аэропорта людей, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, заявили РБК в министерстве. Проект постановления был опубликован накануне.

«При этом вопросы сопровождения лиц, имеющих ограничения по здоровью и другие специальные потребности, будет учтены аэропортами в технологии обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении.

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Фото:Роман Пятаков / РИА Новости

В Минтрансе также подчеркнули, что в случае одобрения соответствующего постановления предусмотренные в нем меры будут носить краткосрочный характер и действовать на период «наибольшей опасности». Работа по совершенствованию нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры ведется во взаимодействии с правоохранительными органами, добавили в ведомстве.

Согласно тексту документа, к обеспечению безопасности в аэропортах планируют привлечь подразделения Росгвардии. Их, а также работников транспортной безопасности планируют допускать на объекты с оружием.

Новые правила могут вступить в силу 1 сентября 2024 года.

Материал дополняется.

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Юлия Овчинникова
При участии
Анастасия Львова
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