В России появились три новых аэропорта-миллионника

По итогам 2023 года в России стало больше аэропортов-миллионников, теперь их 31: планку преодолели Саратов, Оренбург и Грозный. Но из списка выбыл Архангельск — более полугода аэропорт был закрыт на реконструкцию полосы

Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

По итогам 2023 года в России выросло число аэропортов, обслуживающих в год более 1 млн пассажиров, выяснил РБК на основе опубликованных и представленных редакции данных.

К миллионникам добавились Гагарин (Саратов), обслуживавший 1,07 млн пассажиров, аэропорт Оренбурга (1,04 млн пассажиров), сообщил РБК представитель «Аэропортов регионов», управляющей компании этих аэропортов. Также планку в миллион пассажиров впервые удалось преодолеть аэропорту Грозного, который нарастил пассажиропоток на 29,3% по сравнению с позапрошлым годом.

При этом удержаться в списке в прошлом году не удалось аэропорту Талаги (Архангельск) — он обслужил только 430 тыс. пассажиров, сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора области. С мая по декабрь аэропорт был закрыт на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, вместо него рейсы принимал аэропорт местных линий Васьково.

Максимальный прирост по трафику — у иркутского (+44%) и казанского (на 29%) аэропортов. «Рекордный показатель пассажиропотока является результатом проведенной работы по расширению маршрутной сети, увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях — как совместно с нашими базовыми авиакомпаниями Nordwind Airlines и татарстанской UVT aero, так и с другими партнерами», — сообщили в пресс-службе авиаузла. Там отметили, что аэропорт на рейсах Nordwind развивается как транзитный пункт для пассажиров из Сибири и городов Средней Азии, следующих в города запада и юга России. Среди наиболее востребованных стыковочных маршрутов рейсы из Душанбе в Москву и Петербург, из Бишкека в Москву и из Томска в Сочи. В пресс-службе аэропорта Иркутска причиной роста назвали развитие внутреннего туризма: «Люди летят на Байкал». В результате Иркутск занял 12-ю строчку рейтинга (сразу после туристического Калининграда), а Казань — восьмую, поднявшись с десятой.

Снизился воздушный трафик в прошлом году только у Домодедово и Внуково, а в Новом Уренгое (аэропорт попал в список миллионников в 2022 году) остался практически на том же уровне (+2%, 1,06 млн человек).

Таким образом, число аэропортов-миллионников выросло до 31 с 29 в 2022 году. Среди региональных портов (вне Московского авиаузла и Санкт-Петербурга) восемь принадлежат крупнейшей аэропортовой сети «Новапорт» (бизнесмен Роман Троценко), семь — в собственности правительств субъектов регионов, пять — в управлении «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга, и четыре аэропорта — у структур Олега Дерипаски (Сочи, Красноярск, Владивосток и Южно-Сахалинск). Аэропорт Оренбурга с 2021 года принадлежит холдингу «Аэропорты большой страны» (АБС; совместное предприятие «Новапорта» и «Аэропортов регионов»). При его создании в 2019–2020 годах акционеры планировали вкладываться в развитие аэропортов с пассажиропотоком от 50 тыс. до 500 тыс. человек в год.

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В Росавиации и Минтрансе не ответили на запросы РБК. Представитель «Аэродинамики» (владеет аэропортом Сочи) не ответил на запрос РБК.

Кандидаты в миллионники Близки к преодолению отметки в миллион пассажиров оказались еще ряд аэропортов. В Благовещенске (входит в АБС) обслужили 914 тыс. пассажиров, в Елизово (Петропавловск-Камчатский, входит в «Аэропорты регионов») — 900 тыс. человек, сообщил представитель холдинга. Более 916 тыс. пассажиров обслужил аэропорт Владикавказа, в Чите (Забайкальский край) было обслужено более 731 тыс. (+26% к 2022 году), сообщил представитель «Новапорта».

Как летают в Москве

Среди московских аэропортов крупнейшим традиционно оказался Шереметьево, который нарастил пассажиропоток в прошлом году до 36,6 млн человек. В тройке лидеров произошли изменения — Пулково (Санкт-Петербург) сместил Домодедово, пассажиропоток которого снизился на 6% по сравнению с 2022 годом, до 19,9 млн человек.

«Учитывая объективный тренд на развитие региональных перевозок, минуя Москву, и переориентацию туристических потоков в стране, Домодедово активно работает над привлечением новых авиакомпаний-партнеров и расширением маршрутной сети», — сообщили РБК в пресс-службе этого авиаузла. Из 19,9 млн около 14 млн было обслужено на рейсах по России, 6 млн — на международных направлениях.

Пассажиропоток Внуково в 2023 году составил 14,5 млн человек (-11,6% к 2022 году): «Доля пассажиропотока на международных линиях в сравнении с 2022 годом увеличилась с 37 до 55%».

Впервые попавший в рейтинг миллионников в прошлом году подмосковный Жуковский в этом году по-прежнему остался в списке — его пассажиропоток достиг отметки 1,45 млн человек, что на 4,3% больше, чем в 2022 году, и на 9,8% выше результатов 2019 года. «Указанный результат стал возможен благодаря сохранению в расписании аэропорта широкой программы международных маршрутов (авиакомпания Red Wings) и рейсов в государства СНГ («Уральские авиалинии»), а также возобновлению партнерства с иностранными авиакомпаниями Corendon Airlines (Турция) и Somon Air (Таджикистан)», — сообщил РБК представитель аэропорта.

Будет ли рост дальше

Как отмечает исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов (МАА) Сергей Никотин, аэропорты всегда готовы к росту объемов в пределах своих возможностей: «Практически у большинства аэропортов потенциальные возможности сейчас превышают реальные объемы перевозок. Соответственно, потенциал для роста есть у всех аэропортов страны».

Потенциал развития региональных аэропортов еще не исчерпан, соглашается и исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев: «Государственная политика в целом направлена на стимулирование межрегиональных полетов, минуя Москву. Внутренний туризм будет продолжать активно развиваться, по крайней мере до тех пор, пока выездной туризм будет сопряжен с рядом сложностей — закрытые направления, проблемы с оплатой услуг и так далее».

Рост трафика в Иркутске Пантелеев объясняет интересом как российских, так и зарубежных туристов, прежде всего из Китая. «В пандемию трафик аэропорта сильно пострадал, а вот восстановление шло несколько медленнее, чем у соседей. Сейчас можно сказать, что от реализации отложенного спроса аэропорт перешел к генерации нового трафика», — сообщил эксперт. Что касается Казани — это и туристический, и одновременно промышленный город, а в условиях СВО и санкций деловая активность местных предприятий кратно возросла, добавляет эксперт. Оренбург и Саратов, по словам Пантелеева, вышли в миллионники ожидаемо. «Оба города продолжат наращивать перевозки. Саратову «угрожает» только проект строительства аэропорта в Балаково, но на ближайшие годы вероятность реализации этого проекта очень мала», — отмечает эксперт.

А вот московские аэропорты продолжают ощущать на себе влияние кризиса: Домодедово и Внуково для развития нужна авиакомпания, способная конкурировать с группой «Аэрофлот» в Москве. S7 Airlines, базовым аэропортом которой являлся Домодедово, теперь «переносит центр тяжести» своего бизнеса в Новосибирск и отчасти в Иркутск, напоминает эксперт. А у «Уральских авиалиний» и Utair не видно амбиций агрессивно сражаться за столичного пассажира, эти компании очень рационально оценивают перспективы каждого нового маршрута из Москвы, говорит Пантелеев. В Шереметьево же присутствуют все три авиакомпании группы «Аэрофлот», конкурировать с такой группировкой сложно, заключил он.

До восстановления международных перелетов, и прежде всего в Европу, перспективы Московского авиаузла представляются скромными, соглашается и Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы НРА. «Для внутренних рейсов потенциал их роста ограничен, правда, ситуация может улучшиться за счет азиатского направления, но и на Востоке становится все менее безопасно. А значит, ждать мощного турпотока туда не следует», — считает эксперт.