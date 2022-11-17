Эксперты предупредили об увеличении времени досмотров в аэропортах Москвы

Введенный в аэропортах Москвы третий уровень безопасности подразумевает наличие прямой угрозы безопасности объекта. Для пассажиров это может означать более строгий контроль багажа, из-за чего в аэропорты стоит прибывать заранее

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Московские аэропорты подтвердили введение максимального уровня безопасности. Он подразумевает наличие прямой угрозы для объекта.

«Согласно распоряжению Оперативного штаба Московской области с 00:00 10 ноября 2022 года в Московском аэропорту Домодедово установлен 3-й уровень безопасности. В Домодедово реализуется весь комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гостей и пассажиров воздушной гавани», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

О введении максимального уровня безопасности во «Внуково» сообщает «РИА Новости». В «Шереметьево» агентству заявили, что «поддерживают необходимый уровень безопасности».

«Известия», первые сообщившие о принятых мерах, писали, что аналогичный уровень безопасности установлен в петербургском «Пулково».

В соответствии с постановлением правительства «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)», всего есть три уровня безопасности, третий — максимальный. В соответствии с документом, третий уровень безопасности — «это степень защищенности транспортного комплекса от прямых угроз, заключающихся в наличии совокупности условий и факторов, создавших опасность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса».

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в разговоре с РБК отметил, что на его памяти третий уровень безопасности в аэропортах вводится впервые. «Ключевое, на что стоит обратить внимание пассажирам, и что их затронет — это увеличение времени на досмотровые мероприятия, как при входе в аэропорт, так и при переходе из так называемой грязной зоны в чистую, когда люди переходят уже непосредственно к гейтам. И дополнительно могут проверять возле гейта, то есть при выходе в самолет. Там тоже могут проверять специальным устройством, которое есть у сотрудников. Но это будет выборочный досмотр», — рассказал он. Зотов посоветовал пассажирам прибывать в аэропорты заранее, не позже, чем за 2 — 2,5 часа.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский также считает, что основным последствием максимального уровня безопасности в аэропортах будет ужесточение досмотра пассажиров.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал, что третий уровень безопасности периодически ранее все же вводился, хотя не всегда об этом объявляли публично. «После каждого громкого события, особенно на транспорте, вводится самый высокий уровень. Просто не всегда об этом заявляется. Просто сейчас это попало в общественное пространство, а так — это обычный рабочий режим», — говорит он. По словам Гусарова, сами процедуры контроля не поменяются, хотя их контроль станет более строгим. «Когда идет повышение степени, здесь речь идет о некой внутренней «мобилизации». Персоналу говорится, чтоб они уделяли повышенное внимание. Возможно, будет увеличено количество сотрудников. Будет более тщательный досмотр пассажиров. Если от пассажиров при входе в терминал не всегда требовали открывать чемодан, то сейчас будут делать это более тщательно. Персонал будет более внимательно присматриваться к экрану, к сигналам датчиков. Возможно там, где необходимо, (опять же, все зависит от аэропорта), на каких-то отдельных рейсах могут быть дополнительные посты досмотра, например, ручной клади», — рассказал эксперт. В таких условиях «любые сомнения будут трактоваться не в пользу пассажира», считает он.